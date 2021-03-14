قويض: غيابات الظفرة تضاعف صعوبة المباريات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قال السوري محمد قويض مدرب الظفرة، إن الغيابات التي يعاني منها فريقه تضاعف من صعوبة المباريات المتبقية في الدوري بداية بمواجهة الوحدة بعد غد الثلاثاء في الجولة 21 من المنافسة، ذاكراً أن الفريق عانى في الفترة السابقة من نقص كبير لأسباب مختلفة، وأن النقص سيكون موجوداً حتى نهاية مباريات الدوري وأضاف: في ظل هذا الوضع علينا أن نتعامل مع الواقع بشكل جيد، وأن نجهز العناصر المتاحة لتحقيق نتائج إيجابية ترضي التطلعات.

وذكر قويض أن فريقه حريص على الظهور الجيد أمام أصحاب السعادة، والعودة إلى سكة الانتصارات من جديد، ذاكراً أن المواجهة لن تكون سهلة لأن المنافس مدجج بالنجوم، وأضاف: رغم التغيير الذي حدث في الجهاز الفني للوحدة لكن ذلك لن يؤثر عليه، لأنه يمتلك لاعبين يمتلكون خبرة كبيرة مثل إسماعيل مطر وخليل إبراهيم وعمر خريبين وامبوكو، كما أنه يمتلك حلولاً مختلفة للوصول إلى مرمى المنافسين، سواء من خلال تنوع اللعب أو الضربات الثابتة.

وقال مدرب الظفرة، إنه لا يشعر بالقلق على الفريق، لأن موقفه جيد في المنافسة وأضاف: لا خوف على الظفرة، خاصة أنه يحتل مركزاً جيداً في جدول الترتيب «العاشر»، لكن هذا لا يعني التراخي والخسارة، يجب أن نقاتل بكل قوة وأن نتحدى الظروف الصعبة التي نعيشها للخروج بنتائج إيجابية تضعنا في مركز أفضل بالجدول، وسنعمل على ذلك أمام الوحدة رغم تأكيدنا على صعوبة المهمة، لكننا نثق في العناصر الموجودة لتجاوز المنافس.

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