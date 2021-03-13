العنبري: 5 لاعبين يغيبون عن مواجهة شباب الأهلي

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

تمنى المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة تقديم مباراة جيدة أمام مضيفه شباب الأهلي مساء الاثنين ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي، وقال إن استعدادات فريقه جيدة رغم قصر الفترة بين الجولتين 20 و21، وتمنى أن يقدم الفريقان مباراة جيدة يستمتع بها كل من يشاهدها، مشيراً إلى أن الفريقين يضمان عناصر مميزة من اللاعبين على مستوى المنتخب الوطني أو من المحترفين الأجانب.

وأوضح العنبري أن الوضع الحالي للمسابقة مع ذهابها للأمتار الأخيرة وبقاء 6 جولات فقط، يفرض مزيداً من التركيز بالنسبة لفريقه، مؤكداً ثقته في قدرة لاعبيه للاستمرار بالمستوى نفسه الذي قدموه في المباراة السابقة، مشيراً إلى إن الغيابات في فريقه تتراوح بين 4 و5 لاعبين، ولكن بالمقابل سيعود للتشكيلة كل من شوكوروف وخالد باوزير.

وقال العنبري، إن مواجهة شباب الأهلي محطة مهمة للفريقين في السباق نحو مراكز المقدمة، خصوصاً بعد أن تأخرا بعض الشيء في الجولات الماضية، وقال إن فريقه حقق فوزاً مهماً في الجولة الماضية سيكون دافعاً جيداً في المباراة المقبلة.

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