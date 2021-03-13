هيلمان: إلى المنتقدين.. أعرفوا ظروف الوصل

المصدر: دبي- علي شدهان

وجّه البرازيلي أودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، رداً مباشراً إلى مَن ينتقدون مستوى ونتائج الوصل في دوري الخليج العربي، داعياً «المنتقدين» إلى معرفة ظروف الوصل، مشيراً إلى أن فريقه مستعد لمواجهة ضيفه عجمان الاثنين، ضمن الجولة 21 من دوري الخليج العربي.

وضع مؤثر

وأشار هيلمان إلى أن الوصل يفتقد عدداً من اللاعبين المهمين لالتحاقهم بالخدمة الوطنية، منوهاً بأن ذلك يبدو وضعاً مؤثراً في أي فريق في كرة القدم، مشيراً إلى أنه يعمل بجد وبروح الفريق الواحد، من أجل تجاوز الظروف، وتحقيق المنشود في كل المباريات، مبدياً ثقته العالية بجميع لاعبيه.

فرق أخرى

وشدد هيلمان على أن الوصل لا يعاني لوحده أمام الفرق المهددة بالهبوط، مشيراً إلى أن فرقاً أخرى عانت من «المهددين» في الجولة الماضية من البطولة.

ضيق الوقت

ونوه هيلمان بضيق الوقت بين مباراة وأخرى في البطولة، مشيراً إلى أن هدف الوصل، هو خطف النقاط الثلاث.

اعتراف هيلمان

واعترف هيلمان بصعوبة المباراة، مطالباً لاعبيه بضرورة اللعب من أجل خطف النقاط الثلاث.

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