العروبة يخطف تعادلاً بطعم الفوز من معقل «الإمارات»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

خطف العروبة تعادلاً بطعم الفوز من معقل الإمارات متصدر دوري الدرجة الأولى، والذي ظل متقدماً حتى الدقيقة 90+2 بهدف البرازيلي اليسون دا موتا الذي أحرزه في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

لكن البديل أحمد خميس تمكن من إعادة المباراة إلى نقطة التعادل في الوقت بدل الضائع بعد تسجيله لهدف التعادل، ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد الصقور إلى 30 في المركز الأول والعروبة إلى 28 نقطة مناصفة مع البطائح «الثالث» الذي حقق الفوز الثاني على التوالي بعد تخطيه لعقبة مسافي في عقر داره بهدف وحيد جاء عن طريق البرازيلي ويندرسون ميراو في الدقيقة 54، وبالخسارة يبقى مسافي بـ 15 نقطة.

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