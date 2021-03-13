الجزيرة يهدي هزاع خاطر عقداً احترافياً في ذكرى ميلاده

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أهدى الجزيرة لاعبه الشاب هزاع سبيت خاطر، لاعب فريق النادي تحت 21 سنة، عقداً احترافياً حتى 2025 في ذكرى ميلاده الـ 18 الذي صادف الثلاثاء الماضي 9 مارس، بعد أن انتظر النادي وصول لاعبه المتميز إلى السن القانونية لتحويله من الهواية إلى الاحتراف، حيث قدم له عرضاً في اليوم التالي مباشرة من ذكرى ميلاده كأجمل هدية يتلقاها اللاعب في مناسبته السعيدة انتهت بتأكيد ولائه للنادي ووضع بصمته في كشوفاته.

وتميز نجل نجم الكرة الإماراتية السابق سبيت خاطر، بالموهبة العالية ليسير على درب والده في التألق بالمستطيل الأخضر، ما لفت إليه الأنظار مبكراً في أكاديمية الجزيرة التي رعت موهبته، وقدمته لاعباً محترفاً في إطار سياسة النادي التي تعتمد على دعم العناصر صغيرة السن والمحافظة على الموهوبين من أبناء الأكاديمية.

ووجد هزاع سبيت خاطر، مع الفريق الأول في بعض المباريات على مقاعد البدلاء، ونال فرصة المشاركة في مباراتين هذا الموسم، بينما توهج مع فريق تحت 21 سنة في الموسم الحالي الذي شارك خلاله في 12 مباراة محرزاً 12 هدفاً.

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