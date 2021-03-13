زاناردي: لا خيار أمام خورفكان غير الفوز على حتا

المصدر: خورفكان – محمد فضل

وصف البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان مباراة حتا بأنها بالغة الأهمية، وقال في المؤتمر الصحفي التقديمي: «إن الدوري وصل مراحله النهائية وهو مضغوط ولم يعد هناك مجال للتعويض حال الخسارة»، وأضاف: «مازلنا بحاجة للحصول على مزيد من النقاط، وسنعمل بقوة لإضافة ثلاث نقاط جديدة بالفوز على المنافس الذي نعلم أنه يرغب في الفوز أيضاً».

وذكر مدرب النسور أن فريقه يخوض مباريات كثيرة في أيام قليلة، ولذلك لا مجال للراحة والتحضير، منوهاً بأنه يركز على تصحيح الأخطاء، ويستغل التدريبات القليلة لتحقيق هذا الهدف، وشدد المدرب على أهمية الانتصار خلال مباراة يوم الاثنين معتبراً أنه لا بديل عن الفوز.

بدوره قال البرازيلي دودو لاعب وسط النسور: «إن حتا فريق متطوّر وينبغي علينا أن نركز جيداً» وأضاف: «علينا أن نهيئ أنفسنا لمواجهة صعبة لن تكون سهلة بالطبع، لكننا جاهزون ونفكر بإيجابية في اللقاء، وسنجتهد وسنبذل قصارى جهدنا لنحقق الفوز في اللقاء».

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