تجمع منتخبي الشباب والأولمبي للصالات الأربعاء

المصدر: وام

أعلنت لجنة منتخبات كرة الصالات أسماء لاعبي منتخبي الشباب والأولمبي للتجمع الرابع في مركز ناشئة واسط بالشارقة اعتباراً من الأربعاء المقبل وحتى 20 الجاري، وتشهد الفترة المقبلة ضم أفضل العناصر من المنتخبين إلى المنتخب الأول في إطار الاستعداد للتصفيات الآسيوية التي تنطلق في أكتوبر 2021، والتي ستتقدم الإمارات بملف لاستضافتها، والمؤهلة لنهائيات بطولة آسيا التي ستقام بالكويت في 2022.

وأشار خميس الشامسي عضو مجلس إدارة اللجنة التنفيذية لكرة الصالات المشرف على المنتخبات أن المنتخب الأول سيدخل مرحلة إعداد جديدة بعد شهر رمضان، وسيخوض بعض اللاعبين تجربة معايشة للتجارب المتطورة في أوروبا، ثم يدخل الفريق في تجمع لمدة 50 يوماً.

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