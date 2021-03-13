صافرة الملا تشد الأعصاب وابتسامة تُنهي المباراة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

شهدت مباراة الجولة الماضية بين حتا وضيفه الجزيرة لحظات شدت الأعصاب بعد إطلاق الحكم يحيى الملا الصافرة في الدقيقة 95 واعتقاد اللاعبين بوجود حالة تتطلب الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد «VAR»، ليبتسم الحكم بعد ثوانٍ معدودة معلناً نهاية المباراة، وحملت هذه اللحظات التوتر والقلق خاصة للجزيرة بعد وجود محاولات من منافسه حتا لتعديل النتيجة ودعم حظوظه في البقاء في دوري الخليج العربي، حيث استطاع «الإعصار» تهديد مرمى الحارس علي خصيف في الشوط الثاني لأكثر من مرة، بينما ضاعت من «فخر أبوظبي» العديد من الفرص.

وكانت اللحظات الأخيرة في الوقت القاتل لا تحتمل وجود مفاجآت قد تعكر صفو الجزيرة الذي خطط لتعزيز صدارته في القمة والعودة بثلاث نقاط ثمينة بغض النظر عن مستوى الأداء أو الفرص المهدرة أمام حتا «العنيد» الذي تألق حارسه محمد وليد في صد العديد من الكرات الخطرة.

وشهدت المباراة تدخل تقنية «VAR» في الدقيقة 79 للتحقق من ركلة جزاء محتملة لصالح أصحاب الأرض بسبب وجود تصادم بين سالم راشد «الجزيرة»، وأحمد مال الله «حتا» داخل المنطقة، ليأتي القرار باستمرار اللعب، فيما شهدت المباراة ركلة جزاء واحدة لصالح الجزيرة نجح من خلالها علي مبخوت في إحراز هدف الفوز ورفع رصيده الشخصي إلى 164 هدفاً.

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