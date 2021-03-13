بني ياس يٌشعل صراع اللقب

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أثبت بني ياس أنه ليس مجرد «الحصان الأسود» خلال الموسم الحالي وإنما أبعد من ذلك بعد الفوز القاتل الذي حققه الفريق على النصر، مساء أول من أمس، في الجولة الـ 20 من دوري الخليج العربي. واستطاع الفريق تحقيق «ريمونتادا» بالروح القتالية وعدم الاستسلام على الرغم من تأخره في النتيجة أمام النصر مرتين، ونجح في قلب النتيجة في الثواني الأخيرة إلى فوز 3-2 حافظ بها على وصافة الترتيب وبفارق نقطتين عن الجزيرة المتصدر، ليؤكد السماوي أنه منافس قوي على لقب دوري الخليج العربي هذا الموسم.

ويعد فوز بني ياس على النصر هو الأول للسماوي على العميد في ملعب الشامخة منذ عام 2012، ليكسر تفوق النصر طوال نحو 9 سنوات، وواصل بني ياس سلسلة نتائجه الإيجابية مع مدربه الروماني دانييل إيسايلا الذي نجح في تكوين فريق قوي، حيث حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة السادسة على التوالي بعدما حقق خلالها 5 انتصارات وتعادل وحيد مع الجزيرة، فيما تلقى النصر خسارته الأولى بعد 3 انتصارات متتالية في الدوري مع مدربه رامون دياز.

أداء

وأكد دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، إن روح الفريق وراء الانتصار الثمين على النصر، ونحن لا نستسلم بفضل هذه الروح، وسعيد بذلك للغاية، خصوصاً وأن الفريق استحق الفوز في ظل الأداء الرجولي من جميع اللاعبين، مؤكداً أن الفريق أثبت قدرته على العودة في الأوقات الصعبة مهما كانت النتيجة. وأضاف: كان هناك توتر بعض الشيء خلال المباراة والتنظيم كان مختلفاً، بني ياس يملك الكثير من اللاعبين الشباب، ونحن نتطور سوياً، أعتقد أنه عام رائع بالنسبة لنا، ونحن مطالبون بالهدوء والحفاظ على التوازن من أجل الاستمرار على هذا النسق.

كما أبدى إيسايلا ثقته وعدم قلقه من المواجهة المقبلة للفريق أمام العين في الجولة الـ 21 الثلاثاء المقبل، وقال: علينا التعافي من المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون، وهدفنا التحضير الجيد لخوض مباراة ضد فريق كبير، حيث نسعى للظهور في أفضل مستوى من الجاهزية الفنية والبدنية.

أخطاء

في حين، أرجع رامون دياز مدرب النصر خسارة فريقه إلى الأخطاء التي وقع فيها الفريق في الربع ساعة الأخيرة من المباراة والتي أدت إلى تسجيل بني ياس هدفين في خمس دقائق رغم تقدم النصر طوال اللقاء، وقال: جئنا للمباراة بهدف الفوز الذي سعينا من أجله منذ البداية وكنا الأقرب لتحقيقه، ولكننا ارتكبنا أخطاء في الربع ساعة الأخيرة، إضافة إلى افتقاد التركيز في اللحظات الحاسمة وتلقي هدفين في وقت قصير مما أدى للخسارة.

وأضاف: «المباراة كانت في غاية الأهمية بالنسبة للفريق ونجحنا في تقديم أداء جيد والسيطرة على مجريات الشوط الأول وسجلنا هدفاً، وعدنا في التقدم مجدداً في الشوط الثاني إلا أننا لم نستطع الحفاظ على الفوز في اللحظات الأخيرة».

بدوره قال سيباستيان تيغالي مهاجم النصر إن فريقه قدم مباراة جيدة واستطاع أخذ أسبقية النتيجة مرتين، والفريق مطالب بالاستفادة من الأخطاء التي وقع فيها، مضيفاً: «نحن نتطور من مباراة لأخرى وعلينا التعلم مما حدث في المباراة، ولكني أعتقد أن النصر يسير في الطريق الصحيح».

وعن ابتعاد الفريق عن المنافسة أوضح: «ما زالت الفرصة قائمة، ونحن قادرون على المواصلة طالما الفرصة متواجدة من الناحية الحسابية، سأقول إننا فقدنا الفرصة عندما يتوج الجزيرة باللقب».

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