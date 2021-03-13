البياوي: الميدان الفيصل بين الفجيرة والجزيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة أن مباراة فريقه أمام الجزيرة لن تكون سهلة على الفريقين، مشيراً إلى أن فترة الراحة القصيرة التي حصلنا عليها عقب مباراة الوصل قبل 3 أيام هي متساوية بيننا وبين الجزيرة الذي لعب أمام حتا في اليوم نفسه، وأعتقد أن الميدان هو الفيصل والفريق الأقل أخطاءً وأكثر تركيزاً هو من يفوز في نهاية الأمر، وأتمنى أن نعود من العاصمة أبوظبي بنتيجة إيجابية تعزز حظوظ الذئاب في البقاء مع كبار الأضواء.

وقال: عقب نهاية مباراة الوصل ركزنا في الجهاز الفني على ضرورة استشفاء اللاعبين واسترجاع الحالة البدنية وذلك بعد المجهود الكبير الذي بذلوه طوال وقت المباراة الأخيرة، وأشار إلى أن الفجيرة في حاجة ماسة للنقاط شأنه شأن الجزيرة متصدر المسابقة، وسنعمل ما بوسعنا لأداء مباراة عالية تليق بمكانة الفريق، وأشار المدرب إلى تطور فريقه من مباراة لأخرى إلى جانب الحضور الذهني للاعبين وأعتقد أن الأداء الجماعي في تطور ويبقى استثمار الفرص هو الفيصل والمحك الذي يواجهه اللاعبون.

وتابع: سأحاول وضع أفضل توليفة بما أملك من لاعبين رغم غياب أربعة لاعبين مؤثرين على رأسهم أحمد الزيودي والفلاسي وخليل خميس والسويدي صاموئيل كريستيان.

6 مباريات

بدوره قال مدافع الفجيرة حمدان ناصر إن الذئاب بدأ في تقديم أفضل العروض وأمامنا 6 مباريات على نهاية المسابقة سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق النقاط التي تجنبنا الهبوط، وقال نعلم أن الجزيرة سيخوض المباراة من أجل الإبقاء على النقاط الثلاث، ونحن أيضاً سنحاول خوض المباراة بمعنويات عالية والعودة من العاصمة بنقطة على أقل تقدير إن لم يكن الفوز على رفاق مبخوت.

وقال لن نذهب لأبوظبي من أجل النزهة وإنما لتقديم العرض المنتظر من الذئاب وقال في مثل هذه المباريات يظهر معدن اللاعبين ولن نسلم الراية.

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