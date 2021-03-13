شباب العميد أبطال كأس الصالات يروضون «النمور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفل فريق النصر، ببطولة كأس الشباب لكرة الصالات، بعد فوزه على اتحاد كلباء 7-5، في مباراة شهدت تقلبات في النتيجة، حتى الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، الذي جرى على ملعب صالة نادي البطائح، سجل أهداف النصر، نجم المباراة الأول، المدفعجي جمعة أحمد «3 أهداف»، وفهد خالد ومحمد سهيل «هدفان»، ولكلباء عبد الله عبد المجيد، وعلي خليل «هدفان»، وإبراهيم الدرمكي.

عقب نهاية المباراة، توج عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس لجنة كرة الصالات، ومحمد عبد الله الكتبي رئيس المجلس البلدي في البطائح، ومنصور بوسمرة مشرف اللعبة في نادي النصر، والدكتور خالد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، الأبطال بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، والجائزة المالية 20 ألف درهم.

من جانبه، حرص منصور بوسمرة مشرف اللعبة في نادي النصر، على الإشادة بشباب العميد، موضحاً أنهم يشكلون القاعدة التي سيعتمد عليها النادي في المستقبل، مهدياً الكأس إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، على الدعم اللا محدود، وكذلك الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي النصر، وشركة الكرة في نادي النصر، واللاعبين والجهازين الفني والإداري، كما أشاد بتنظيم اللجنة التنفيذية لكرة الصالات لبطولات فرق المراحل السنية.

بدوره، هنأ عبد الملك جاني، فريقي النصر واتحاد كلباء على المستوى الراقي، وقال: سعادتنا كبيرة بالنجاح الكبير لمسابقات المراحل السنية، وبالمستوى المتميز، والتنافس القوي بين فرق المراحل، وأضاف: نحن نرسم لرفد منتخباتنا السنية بأفضل العناصر، من خلال تنظيم مثل هذه البطولات، لقد كان نهائي الكأس مثيراً، وجاء مسك ختام لموسم الشباب، والشكر موصول لمجلس الشارقة الرياضي، واتحاد الكرة، على المتابعة التي أثمرت عن التميز والانتشار الذي تعيشه كرة الصالات.

كما توجه محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي في البطائح، بالتهنئة إلى نادي النصر، وقال: نشكر اللجنة التنفيذية لاختيار صالة البطائح للاحتفال بختام موسم شباب الصالات، وقد تشرفنا سابقاً باستضافة المباريات الودية لمنتخبنا الوطني وتدريباته، نحن جاهزون للمشاركة في كل ما يفيد ويدعم اللعبة، وجميع الألعاب الأخرى، وسعادتنا كبيرة بلقاء الأشقاء في ناديي النصر واتحاد كلباء، تحت مظلة اللجنة التنفيذية في نادي البطائح، كما نقل للحضور والضيوف، تحيات حمد بن حمودة الكتبي رئيس مجلس الإدارة، وعبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام للنادي.

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