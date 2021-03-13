مالابا يتحول إلى صناعة الأهداف والفرص

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تحول النمر التوغولي بينال مالابا محترف وهداف كلباء، إلى صناعة الأهداف والفرص، بدلاً من غزو شباك المنافسين، وشهدت مباراة الفريق أمام الظفرة بالدوري أول من أمس، صناعته أكثر من فرصة لزملائه، وأبرزها الكرة الرأسية التي هيأها للبرازيلي رومولو على طبق من ذهب، ليسجل الهدف الأول لـ «النمور» في مرمى الظفرة، والذي فتح الطريق للفريق لإضافة الهدف الثاني، والذي جاء بطريقة مثيرة، بعد أن سدد محترف كلباء السويسري ديفيد مارياني، كرة ثابتة من مسافة بعيدة، لترتطم بمهاجم الظفرة بيدرو كوندي، وتدخل مرمى فريقه «هدف عكسي»، ليعود الظفرة للمرة الثانية على التوالي خلال 5 أيام من الساحل الشرقي بلا رصيد من النقاط، بعد هزيمته في الجولة 19 أمام خورفكان بنتيجة 5-1.

مشروع مدافع

أقحم مدرب كلباء الأوروغوياني خورخي داسيلفا، ولأول مرة خلال هذا الموسم، المدافع الشاب عمر الزعابي، والذي حل بديلاً عن زميله محمد سبيل، المعاقب بالطرد خلال مباراة بني ياس، ويعد اللاعب مشروع مدافع مميز مستقبلاً، ويحتاج للفرص وتجويد مستواه.

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