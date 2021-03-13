كايزر: ترتيب الفجيرة في الدوري لا يتناسب مع مستواه

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة احترامه لفريق الفجيرة الذي يحل ضيفاً على فريقه بعد غد الإثنين في الجولة 21 من دوري الخليج العربي، والتي يدخلها فخر أبوظبي بمعنويات صدارته المنافسة برصيد 44 نقطة والفجيرة في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

وأكد كايزر أن منافسه يحتل ترتيباً لا يتناسب مع المستوى الجيد الذي يقدمه في المباريات. وأضاف: حتى مباراته في الجولة الماضية أمام الوصل والتي انتهت بالتعادل كان الفجيرة متميزاً في الأداء وفقد نقاط الفوز بركلة جزاء في الزمن الأخير للقاء، ولذلك أتوقع أن تكون مباراتنا أمامه صعبة وقوية ولكننا جاهزون لمواجهته وكما يعلم الجميع فإن فريقي يمر بفترة جيدة ونعيش حالة من الاستقرار بجهوزية جميع العناصر ولدينا رغبة في تحقيق الفوز بالنقاط مع مواصلة الأداء المتطور.

ورأى كايزر أن الفارق الزمني البسيط بين مباراتي الجولة السابقة والمقبلة، شيء إيجابي لفريقه، ذاكراً أنه يفضل تقارب موعد المباريات بدلاً من أن تكون على فترات متباعدة، وخاصة أن لاعبيه في كامل الجهوزية بدنياً ومعنوياً لبقية مشوار الدوري.

وأكد مدرب فخر أبوظبي أن غزارة أهداف فريقه لا تحسب لخط الهجوم فقط ولكن لجميع اللاعبين وأضاف: أحرزنا العديد من الأهداف واستقبلنا أهدافاً قليلة أيضاً، ولذلك تميزنا لم يكن في الجانب الهجومي فقط ولا الدفاعي ولكنه تميز جماعي نتيجة الجهد الذي يقوم به كل لاعب في الدفاع والهجوم وأيضاً وسط الملعب الذي يمنح القوة للفريق.

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