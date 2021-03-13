تين كات يصل منتصف الأسبوع لتدريب الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يصل الهولندي هينك تين كات إلى أبوظبي منتصف الأسبوع الحالي لبدء مهمته في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، وذلك بعد تعاقد النادي معه خلفاً للصربي فوك رازوفيتش الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة برباعية أمام العين مساء أمس.

وعلم "البيان الرياضي" أن تعاقد الوحدة مع تين كات حتى نهاية الموسم الجاري، وقد يمتد العقد لنهاية الموسم المقبل، وسيبدأ المدرب الهولندي مهمته رسمياً مع الفريق في مباراة الجزيرة في الجولة الـ 22 من دوري الخليج العربي، على أن يقود الفريق في مباراة الظفرة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 21، مدرب فريق 21 سنة، الفرنسي غريغوري دوفرنيس.

وكان الوحدة قد أعلن إقالة رازوفيتش رسمياً، عقب الخسارة من العين بنتيجة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ولسوء نتائج الفريق الموسم الحالي الذي يحتل خلاله المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، وبعد الخروج من بطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي.

ويعود تين كات لقيادة الوحدة في ولايته الثانية بعدما قاد الفريق لمدة 6 أشهر اعتباراً من يناير 2018 وحتى يونيو من نفس العام، وقدم مع الفريق أداء ونتائج إيجابية سواء على المستوى المحلي أو دوري أبطال آسيا.

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