العربي يعرقل «الحصن» في «الأولى»

المصدر: (متابعة ـ محمد فضل)

واصل العربي تخصصه في عرقلة الكبار فارضاً التعادل السلبي على مضيفه دبا الحصن في الجولة 16 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليخسر «الحصن» نقطتين في منافسته على الصدارة، ووصل الفريق إلى 24 نقطة بالمركز الرابع، والعربي إلى 18 نقطة.

وأنعش دبا الفجيرة آماله في الصعود إلى «المحترفين» مستعيداً الفريق نغمة الفوز بفوزه على التعاون 3 - 0، سجل الأهداف برونو ادوارد «هدفين» وروجر ميدونكا في الدقائق 57، 67، 76، ووصل «النواخذة» إلى النقطة 22.

وفاز مصفوت على الذيد 2 - 0، سجل الهدفين جاردل اوليفيرا وسعود فرج في الدقيقتين 55، (90 + 1) ورفع مصفوت رصيده إلى 16 نقطة، وتجمد الذيد عند نقطتين.

وتتجه الأنظار اليوم نحو لقاء القمة بين الإمارات والعروبة، «المتصدر والوصيف» ويحتل «الصقور» المركز الأول برصيد 29 نقطة، مقابل 27 نقطة لمنافسه، وكان الإمارات حقق الفوز على العروبة في الدور الأول 2 - 0، ويلعب البطائح «الثالث بـ25 نقطة» مع مسافي «العاشر بـ15 نقطة».

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