التاريخ يرفض مغامرة حتا وينصف الجزيرة

المصدر: (دبي - علي الظاهري )

رفض التاريخ مغامرة فريق حتا أمام الجزيرة وأنصف الأخير بعد تفوقه بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت أول من أمس ليعزز «فخر أبوظبي» صدارته منفرداً في القمة برصيد 44 نقطة، ويراوح «الإعصار» مكانه في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

وانتصر الجزيرة في جميع المباريات السابقة التي جمعت الفريقين على مر تاريخ دوري الخليج العربي، حيث يعتبر هذا الفوز هو السادس في المسابقة بينما لم يحقق حتا أي فوز أو تعادل أمام الجزيرة.

وأكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الجزيرة، أنه كان يدرك مدى صعوبة المباراة قبل المجيء إلى حتا بغض النظر عن المركز المتأخر لأصحاب الأرض، حيث قدم «الإعصار» مستوى مميزاً في المواجهات الأخيرة أمام النصر وشباب الأهلي مما أعطى مؤشراً واضحاً بأن مباراة اليوم ستكون صعبة.

مشيراً إلى أن الجزيرة استهل اللقاء بصورة جيدة، وكانت هناك بعض الفرص لكن لم يحالفهم التوفيق، ولو كانوا قد نجحوا في تسجيل هدفين أو ثلاثة أهداف في المباراة لتغير المشهد، لكنهم سجلوا هدفاً واحداً فقط من ركلة جزاء.

واعترف كايزر بتراجع أداء فريقه في الشوط الثاني بشكل ملحوظ، وتعتبر هذه نقطة سلبية تحدثوا عنها طويلاً في الفترة الماضية، والفريق مطالب بمعالجة هذه الصورة في المباريات المقبلة.

مشيراً إلى أن أسلوب اللعب القائم على الاستحواذ والبحث الدائم عن صناعة الفرص أمام فرق تعتمد على الدفاع والهجمات المرتدة هو أسلوب قد يجعل المهمة صعبة على اللاعبين لفرض سيطرتهم المطلقة بصورة دائمة في كل الجولات.

فارق كبير

من جهته، قال الصربي فلاديمير فيرموزيتش مدرب فريق حتا، إن هناك فارقاً كبيراً ليس على مستوى المراكز بين حتا والجزيرة المتصدر، وإنما وجه الاختلاف واضح حتى على مستوى الأداء بين الطرفين، ويعتبر «فخر أبوظبي» واحداً من أفضل الفرق في الدولة.

وبعد الخسارة سيسعى «الإعصار» إلى حصد النقاط من مواجهة الفرق في الجولات المقبلة، متوجهاً بالتهنئة إلى فريق الجزيرة بمناسبة الفوز وتعزيز صدارتهم، كما هنأ لاعبيه على المستوى المميز الذي قدموه أمام الفريق المتصدر رغم الخسارة بهدف دون مقابل.

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