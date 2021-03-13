حسم لقب دوري السلة الليلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تشهد صالة نادي شباب الأهلي بالممزر في الثامنة من مساء اليوم المباراة الحاسمة والفاصلة لتحديد بطل الدوري العام لكرة السلة في نسخته الـ 45 وتجمع شباب الأهلي والشارقة، وكان الفريقان تبادلا الفوز ذهاباً وإياباً، حيث فاز شباب الأهلي في الذهاب 82-69 ورد الشارقة في الإياب بنتيجة 72-70 .

ويعوّل شباب الأهلي على نخبة من لاعبي المنتخب، بجانب المحترفين الأجانب، يتقدمهم الأشقاء، سعيد ومحمد مبارك، ومحمد وأحمد عبد اللطيف، وقيس عمر، وصانع الألعاب الأمريكي براندون تريتش صاحب معدل 23 نقطة في المباراة الواحدة، ولاعب ارتكاز المنتخب الألماني مايك زاكير جون صاحب الـ 210 سنتيمترات، والذي ساهم بشكل فاعل في لقاء الذهاب في الدفاع عن سلة شباب الأهلي.

ويطمح شباب الأهلي إلى لقبه الـ 12 منذ انتصاره الأول في موسم 1999-2000، والذي يضع الفريق على بعد لقب وحيد من معادلة الرقم القياسي للوحدة كأكثر أندية الدولة فوزاً بالدوري، والتي حققها «العنابي» بين عامي 1980 و1999، فيما يبحث الشارقة عن لقبه الثامن تاريخياً منذ انتصاره الأول بالدوري موسم 1982-1983.

وفي الجانب الثاني يعول المدرب الوطني عبد الحميد إبراهيم، في حصد لقب ثامن تاريخياً للشارقة في الدوري، على اللاعبين الدوليين جاسم محمد، وعمر خالد مع الأمريكي تايلور ويلكرسون الذي سبق له الفوز مع الشارقة بثنائية دوري أبطال الخليج 2018 و2019 بجانب دوري الموسم الماضي.

بالإضافة إلى مواطنه جوستن برونيل في موسم أول يتطلع إلى إنهائه بالصورة المثلى، خصوصاً أن برونيل لم يرتق في لقاء الذهاب إلى مستواه الطبيعي وبلوغ معدل النقاط الذي رافقه طيلة مباريات الموسم والبالغ 22 نقطة في المباراة الواحدة.

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