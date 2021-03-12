عبد العزيز النعيمي يشهد تدريبات «البرتقالي»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

شهد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان، يرافقه عدد من رؤساء مجلس إدارة النادي السابقين، يتقدمهم عبيد الزعابي وعبد الله سعيد النعيمي والمهندس خليفة الجراح، كما حضر أحمد الرئيسي وكان في استقبالهم أحمد الفورة الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد راشد الشامسي وعبدالله الظاهري أعضاء مجلس الإدارة.

ثقة

ونقل الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي تحيات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، للاعبين والثقة الكبيرة بقدرتهم على تجاوز المرحلة القادمة باقتدار والبقاء في دوري المحترفين، كما أكد ثقة القيادة وجماهير «البرتقالي» في نجوم الفريق وقدرتهم على تجاوز الوضع الحالي، وأشاد بلاعبي الفريق المواطنين والأجانب شاكراً لهم جهودهم لتخطي هذه المرحلة المهمة في مشوار الفريق.

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي ضرورة التكاتف للوقوف بقوة خلف الفريق ودعمه بكل السبل المتاحة خلال المرحلة القادمة، مشدداً على ضرورة التواجد الدائم لأعضاء مجلس الإدارة وحضورهم تحضيرات الفريق لرفع الهمة وبث روح التفاؤل والحماس لدى اللاعبين.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة السابقين دعمهم اللامحدود للفريق، وأشادوا بأداء اللاعبين الذي تحسن بصورة كبيرة في المباريات الأخيرة، وطالبوهم ببذل مجهودات أكبر لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدين ثقتهم الكبيرة بأبناء «البرتقالي» وقدرتهم على تحقيق نتائج جيدة ومشرفة تضمن للفريق البقاء في دوري المحترفين.

تضحية

ورحب أحمد الفورة وعبد الله الظاهري بالبادرة الطيبة التي عكست مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة وأظهرت الدعم اللامحدود للقلعة البرتقالية، وأكدوا استعدادهم التام للعمل المتواصل والتضحية بكل ما هو متاح في سبيل رفعة وسمو القلعة البرتقالية.

وأشاد المدرب أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول، بالزيارة الكريمة التي تركت في نفوس أسرة القلعة البرتقالية أثراً إيجابياً وزرعت فيهم الأمل وجددت فيهم العزيمة على تقديم أداء مشرف يليق بتاريخ النادي.

سعادة

وأكد الحارس علي الحوسني، قائد الفريق، سعادة اللاعبين الكبيرة بالزيارة التحفيزية التي حملت لهم الثقة الكبيرة التي توليها لهم القيادة وأشعرتهم بمقدار المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم لتحقيق الأهداف المرجوة وتقديم القلعة البرتقالية في أبهى صورها، مؤكداً عزمهم على تقديم أداء مشرف، وأنهم سيسخرون كل طاقاتهم وخبراتهم وقدراتهم للحفاظ على مقعد «البرتقالي» ضمن فرق دوري المحترفين، كما نقل شكر وتقدير اللاعبين للزيارة الكريمة.

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