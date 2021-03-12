العين يقسو على الوحدة بـ "الأربعة" في الكلاسيكو

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير – أحمد بدوان

حسم العين الكلاسيكو بفوزه على مضيفه الوحدة بنتيجة عريضة برباعية نظيفة، اليوم الجمعة، في ختام مباريات الجولة الـ 20 من دوري الخليج العربي.

ونجح العين في تحقيق فوز معنوي رفع به رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب، بينما استمر الإحباط في صفوف العنابي الذي تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثامن بعدما تلقى أول خسارة في الدور الثاني عقب سلسلة من التعادلات.

أنهى العين الكلاسيكو فعلياً في الشوط الأول بعدما نجح الفريق في تسجيل 3 أهداف في غضون نصف ساعة فقط، إذ افتتح التوغولي لابا كودجو التسجيل مبكراً في الدقيقة 10 بعد أن تسلم تمريرة سحرية من خالد البلوشي ورواغ مدافع الوحدة عبد الله الكربي ووضعها في الشباك على يسار الحارس محمد الشامسي.

وأضاف كايو كانيدو الهدف الثاني في الدقيقة 15 مستغلاً عكسية أرضية من بندر الأحبابي جهة اليمين سددها بسهولة في مرمى العنابي.

وعزز اللاعب الشاب خالد البلوشي من تقدم العين في الدقيقة 31 بتسجيله الهدف الثالث في نسخة كربونية من الهدف الثاني الذي صنعه بندر الأحبابي لتصل الكرة إلى البلوشي الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.

في المقابل بدا الوحدة مستسلماً وسط أخطاء عدة في التشكيل ومراكز اللاعبين، وأخطاء في التمركز في الخط الخلفي مما ساهم في تلقي 3 أهداف متتالية.

وغابت ردة الفعل القوية عن الوحدة في الشوط الثاني رغم بعض المحاولات الهجومية التي لم ترتق للفاعلية المطلوبة رغم الغيابات المؤثرة في صفوف العين الذي لعب المباراة في ظل افتقاده لعدد كبير من العناصر الأساسية.

وتأزم موقف أصحاب الأرض بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدافع أحمد راشد للإنذار الثاني بعد عرقلة لبندر الأحبابي.

وأكد لابا كودجو التفوق المطلق للعين في المباراة بإضافة الهدف الثاني له والرابع لفريقه قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

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