احتفال 5 نجوم بشباب «صالات» مليحة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

فرحة رياضية بطعم الانتصارات غلّفت مظاهر الاحتفال الـ5 نجوم الذي نظمه نادي مليحة الرياضي مساء أمس في صالته الرياضية للاحتفال بفريق شباب النادي لكرة الصالات بعد أن توج بطلاً للنسخة الثالثة من دوري الشباب لكرة الصالات عن جدارة.

الاحتفال أقيم بحضور محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة عبدالله سالم الخاصوني نائب رئيس مجلس الإدارة المدير المالي وسالم راشد وحمد تميم وأسرة النادي ولفيف كبير من الحضور للاحتفاء باللاعبين وأعضاء الجهاز الإداري والفني لفريق شباب الصالات وتكريمهم في مناسبة تليق بهذا الإنجاز غير المسبوق على مستوى النادي.

يأتي ذلك بعد أن كتب لاعبو الفريق أسماءهم بحروف من ذهب في مسيرة النادي الذي تأسس في 2010 كأول فريق لعبة جماعية بالنادي يحقق بطولة رسمية.

وفي بداية الحفل تابع الحضور عرضاً مصوراً يبرز مشوار الفريق خلال الدوري منذ انطلاقته والمنافسات العديدة التي خاضها في خضم حرصه للزحف المبكر نحو الصدارة.

بعدها ألقى محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الرياضي كلمة هنأ فيها اللاعبين والجهاز الإداري والفني لفريق شباب الصالات بالنادي على إحرازه للقب، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو فرحة للجميع بعد تكاتفهم لصناعة هذا الإنجاز الذي يضاف لرصيد إمارة الشارقة تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة في دعم الرياضة والرياضيين.

بدوره هنأ عبدالله سالم الخاصوني نائب رئيس مجلس الإدارة المدير المالي اللاعبين على هذا الإنجاز الرياضي، وأكد أن هذا الإنجاز سيدعم كل فرق النادي لمواصلة التفوق علاوة على أن مجلس الإدارة لن يتوانى في دعم اللاعبين وفرق النادي لتحقيق الإنجازات ودخول بوابة الانتصارات والصعود على عتبات التكريم والتتويج، مشيراً إلى أنه آن الأوان لنادي مليحة أن ينافس بقوة في كل الرياضات.

بعدها قام رئيس مجلس الإدارة يرافقه نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بتكريم مدرب الفريق محمد حسان محمد ومدرب الحراس محمود عربي أحمد والإداري ياسر محمد والمسعف نبيل بن الشريف والسكرتير هاني إبراهيم محمد رواش بجانب تكريم اللاعبين وسط فرحة كبيرة.

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