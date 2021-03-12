كلباء يعبر الظفرة بثنائية

المصدر: كلباء – محمد فضل تصوير - زيشان أحمد

استعاد كلباء نغمة الانتصارات وحول تأخره بهدف أمام ضيفه الظفرة إلى فوز غالٍ بهدفين في الجولة 20 من دوري الخليج العربي، لكرة القدم.

تقدم الظفرة بهدف السنغالي ماخيتي ديوب في الدقيقة (45 +2) ولكن لاعبي «النمور» قلبوا الطاولة في الشوط الثاني وسجلوا هدفين عن طريق البرازيلي ورومولو والسويسري ديفيد مارياني في الدقيقتين 64، و85، وبهذه النتيجة وصل كلباء إلى 29 نقطة وتجمد الظفرة عند 20 نقطة.

وغابت الفرص الحقيقية في الشوط الأول الذي دانت فيه السيطرة لكلباء ولكن من دون أن تهتز شباك حارس الظفرة عبدالله سلطان الذي تحمل إلى جانب خط دفاعه العبء الأكبر بسبب الضغط المتواصل من قبل «النمور» عن طريق مارياني والبرازيلي رومولو، فيما فرض دفاع الظفرة رقابة محكمة على النجم التوغولي مالابا الذي تسبب في هدف الظفرة الذي أحرزه السنغالي ماخيتي ديوب بعد استغلال الأخير حالة عدم التفاهم بين مالابا والحارس جمال عبدالله لتفلت الكرة من يدي الحارس ويترجمها ديوب هدفاً أول لفريقه في الدقيقة (45+2).

وفي الشوط الثاني تمكن كلباء من إدراك التعادل عبر البرازيلي رومولو الذي استفاد من تمريرة مالابا الرأسية مسدداً الكرة بقوة داخل مرمى الضيوف في الدقيقة 64.

وصد القائم رأسيتي مالابا وسانتيني في آخر ثلث ساعة قبل نهاية المباراة، وتمكن مارياني من تسجيل هدف فوز كلباء في الدقيقة 85 من ضربة ثابتة.

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