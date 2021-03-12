بني ياس يخطف "النصر" في الوقت القاتل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير – سيف الكعبي

رفض بني ياس الخسارة وقلب الطاولة على ضيفه النصر بعدما حول تأخره 1-2 إلى انتصار غال 3-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم، ضمن الجولة الـ 20 من دوري الخليج العربي، ليحقق أول فوز له على النصر في ملعبه بالشامخة منذ نحو 7 سنوات.

وخطف بني ياس الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة ليعود إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، ويشدد الخناق على الجزيرة المتصدر بعد أن قلص الفارق إلى نقطتين، بينما تجمد رصيد النصر عند 36 نقطة في المركز الرابع، وابتعد خطوة أخرى عن المنافسة على اللقب.

سجل ثلاثية بني ياس جواو بيدرو (58) وسلطان الشامسي (87) وفواز عوانة (92)، بينما أحرز هدفي النصر مهدي عبيد (47) وتوزي (69).

قدم الفريقان مباراة قوية وممتعة، إذ جاءت مثيرة ومجنونة في أحداثها على مدار الشوطين، بعدما نجح النصر في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف عن طريق الجزائري مهدي عبيد الذي استغل عكسية ريان مينديز مباشرة في شباك الحارس فهد الظنحاني في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول، لينجح في ترجمة أفضلية "العميد" النسبية على مجريات الحصة الأولى.

وألغى الحكم عادل النقبي ركلة جزاء احتسبها لمصلحة سهيل النوبي بعد العودة لتقنية الفيديو ليشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب بني ياس مما أغضب المدير الفني دانييل إيسايلا الذي ترك أرضية الملعب نحو غرفة الملابس اعتراضاً على قرار الحكم بإلغاء ركلة الجزاء قبل أن يعود مجدداً لقيادة الفريق.

وارتفعت وتيرة الإثارة في شوط المباراة الثاني بعدما ضغط بني ياس بقوة لتعديل النتيجة، وكاد سلطان الشامسي أن يسجل في الدقيقة 56 ولكنه أطاح بالكرة بغرابة فوق المرمى.

وعادل البرازيلي جواو بيدرو النتيجة لسماوي في الدقيقة 58 بعدما سكنت قذيفته المدوية من خارج المنطقة الزاوية اليمنى لحارس النصر أحمد شامبيه.

وأعاد توزي التقدم للنصر مجدداً في الدقيقة 69 بتسجيله الهدف الثاني لفريقه مستغلاً تمريرة بالكعب من تيغالي وضعها بيمناه على يسار الحارس فهد الظنحاني.

وازدادت إثارة المباراة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة بني ياس بعد العودة لتقنية الفيديو للمس الكرة ليد اللاعب طارق أحمد، إلا أن جواو بيدرو أهدرها وأطاح بالكرة خارج المرمى في الدقيقة 75.

ولم يستسلم بني ياس مواصلاً ضغطه الهجومي على دفاع النصر إلى أن نجح سلطان الشامسي في إدراك التعادل للمرة الثانية في الدقيقة 87.

وخطف قائد فريق بني ياس فواز عوانة الفوز لفريقه في الوقت القاتل بعد أن حول ركنية نيكولاس خيمينيز برأسه في شباك "العميد" في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، ليهدي فريقه ثلاث نقاط غالية وفوزاً مثيراً.

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