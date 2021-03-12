الإمارات تستضيف رسمياً تصفيات المجموعة السابعة الآسيوية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً، عن استضافة الإمارات مباريات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والتي تقام بنظام التجمع خلال الفترة من 31 مايو ولغاية 15 يونيو 2021، علماً بأن المجموعة تضم كذلك منتخبات فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

وأشار الاتحاد إلى أنه تم اختيار الدول المضيفة لمجموعات التصفيات، بعد عملية التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، لتستضيف الصين مباريات المجموعة الأولى، وتضم سوريا المتصدرة، والفلبين والمالديف وغوام، في حين سيتم الإعلان لاحقاً عن الدولة المضيفة لمباريات المجموعة الثانية.

وتقام مباريات المجموعة الثالثة في البحرين، علماً بأن المجموعة تضم منتخبات العراق المتصدر وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا، في حين تستضيف السعودية منافسات المجموعة الرابعة، وتضم إلى جانبها كل من أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين.

وتستضيف قطر منظمة كأس العالم 2022، مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبها عمان وأفغانستان والهند وبنغلادش، في حين تستضيف اليابان مباريات المجموعة السادسة، وتضم أيضاً قرغيزستان وطاجيكستان وميانمار ومنغوليا، وتستضيف كوريا الجنوبية المجموعة الثامنة، والتي تضم أيضاً تركمانستان المتصدرة ولبنان وكوريا الشمالية وسريلانكا.

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