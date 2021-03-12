الجزيرة يُغرد في القمة والشارقة يستعيد الانتصارات

المصدر: متابعة - ياسر قاسم، علي الظاهري، محمد فضل

عزز فريق الجزيرة صدارته لدوري الخليج العربي لكرة القدم بفوز صعب على مضيفه حتا بالجولة 20، بهدف مقابل لا شيء في استاد حمدان بن راشد ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 44 نقطة مواصلة تغريده في القمة، بينما تجمد رصيد «الإعصار» عند النقطة الثامنة ليراوح مكانه في المركز الأخير، جاء هدف الجزيرة بأقدام علي مبخوت في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

خماسية

واستعاد الشارقة ذاكرة الانتصارات بفوز كاسح على ضيفه خورفكان بإستاد الشارقة، ويدين الشارقة بالفضل في الفوز لنجمه إيغور كورنادو الذي سجل 4 أهداف «سوبر هاتريك»، فيما تبرع دفاع خورفكان بتسجيل هدف بالخطأ في مرماه،

وقلص رامون لوبيز الفارق بتسجيله هدف لخورفكان في الدقيقة 72، وبهذه النتيجة وصل الشارقة للنقطة 40 وبقي خورفكان 18 نقطة.

جاءت المباراة مثيرة وحسمها الشارقة مبكراً بتقدمه برباعية دون رد في الشوط الأول، ونجح الشارقة في تسجيل هدف السبق بعد 6 دقائق فقط من مخالفة خارج الصندوق نفذها بذكاء إيغور كورنادو بتسديدة في مقص المرمى على يمين الحارس أحمد ديدا، وجاء الرد قوياً من خورفكان بعد هذا الهدف حيث قاد هجمات مكثفة نتج عنها 3 فرص لكل من باولينو وإسماعيل الحمادي، ولكنها ضاعت بفضل تألق الحارس عادل الحوسني وخط الدفاع بقيادة شاهين عبد الرحمن.

وفي الوقت الذي ظل فيه خورفكان ساعياً لتعديل النتيجة، عاد كورنادو للتسجيل مرة ثانية في الدقيقة 18 لتتحول السيطرة بعد هذا الهدف للشارقة مع ارتباك واضح في دفاع خورفكان نتج عنه هدف ثالث في الدقيقة 35 سجله بالخطأ في مرماه المدافع وليد سراج من عكسية لسيف راشد، واستمرت السيطرة لصالح الشارقة حتى جاءت الدقيقة 41 لتعلن عن ركلة جزاء بعد مراجعة الحكم الدولي عمار الجنيبي لتقنية «الفار» نتيجة لمخالفة ارتكبها عبد الله الرفاعي مع ويلتون سواريز، نفذها إيغور كورنادو مسجلاً هدفه الشخصي الثالث «هاتريك» والرابع لفريقه لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة 4-0.

الشوط الثاني

وجاء الشوط الثاني مختلفاً، وضح فيه اطمئنان الشارقة للنتيجة بينما كان خورفكان أكثر جدية في الوصول للمرمى لتحسين النتيجة، وبعد عدة محاولات استطاع رامون لوبيز تقليص الفارق في الدقيقة 72 بمجهود فردي رائع وكاد الخور أن يضيف الهدف الثاني بعد 3 دقائق عندما احتساب الحكم عمار الجنيبي ركلة جزاء ولكن تم إلغاء القرار بعد التشاور مع حكم «فار»، وبعدها نشط الشارقة في الناحية الهجومية بفضل انطلاقات كايو لوكاس، وأثمر ذلك عن هدف رابع لكورنادو وخامس للشارقة في الدقيقة 83 لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 5-1.

تعادل

وتعادل عجمان وشباب الأهلي 1 - 1 باستاد راشد بن سعيد، تقدم عجمان بهدف وجاءت المباراة مثيرة تقدم فيها عجمان في الشوط الأول عن طريق بوبكر تراولي في الدقيقة 40 بعد إهدار شباب الأهلي ركلة جزاء في الدقيقة 37 .

وانتظر «فرسان دبي» حتى الدقيقة 52 لإدراك التعادل عبر ماشريبوف، وبهذه النتيجة وصل شباب الأهلي إلى 34 نقطة، وعجمان للنقطة 11.

وتعادل الوصل والفجيرة 1 - 1 تقدم التونسي فراس بالعربي للفجيرة في الدقيقة 39، وأدرك البرازيلي فابيو ليما التعادل بهدف في الوقت بدل الضائع ( 90+4) عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم أحمد درويش بعد العودة لتقنية الفيديو «فار»، وسط احتجاج لاعبي الفجيرة على قرار الحكم الذي قام بطرد اللاعب البديل في صفوف الفجيرة علي عيد.

وبهذه النتيجة رفع الوصل رصيده إلى 20 نقطة والفجيرة إلى 11 نقطة.

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