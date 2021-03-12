«الصقور» يُتوج رسمياً بدرع «الشباب»

المصدر: متابعة – محمد فضل

تُوج فريق الإمارات، أمس، رسمياً، بطلاً لدوري الشباب لكرة القدم، وتسلم الدرع من أحمد سعيد درويش رئيس لجنة المسابقات، عقب انتهاء مباراته الأخيرة بالبطولة، بالفوز على ضيفه شباب الأهلي 3 - 1، وكان «الصقور» حلق باللقب قبل جولة من الختام بوصوله إلى النقطة 30.

سجل أهداف الإمارات كل من بهاء الدين مصطفى وسلطان علي وتياجو في الدقائق 22، 70، 79، وأحرز لشباب الأهلي خالد الأصبحي في الدقيقة 53، وبهذه النتيجة، اختتم البطل مشواره بالنقطة 33، فيما حقق «فرسان دبي» المركز الثاني، ونال الوصافة.

حضر مراسم التتويج، محمود الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، وجمعة حمدان العبدولي عضو لجنة المسابقات، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وفي بقية النتائج، فاز الرمس على دبا الفجيرة 2 - 1، والبطائح على دبا الحصن 4 -3، وتعادل العربي مع العروبة 1 - 1.

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