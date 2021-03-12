النصر بطل كأس الشباب للصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

توج النصر بطلاً لكأس شباب كرة قدم الصالات بفوزه على اتحاد كلباء 7 - 5، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 4 - 4، وحسم النصر المباراة في الشوط الثاني الذي دانت له السيطرة، واحتفل لاعبو النصر بكأس البطولة والميداليات الذهبية والجائزة المالية 20 ألف درهم.

فيما تسلم لاعبو كلباء الميداليات الفضية و10 آلاف درهم، وجرت مراسم تتويج الفريقين بحضور عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات ومحمد عبدالله بن حليس الكتبي من نادي البطائح مستضيف المباراة والدكتور خالد الزعابي رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء ومنصور بوسمرة مشرف اللعبة في نادي النصر وشهاب العوضي أمين عام اللجنة التنفيذية لكرة الصالات.

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