"الفجيرة" يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراة فريقه مع الوصل

المصدر: محمد فضل - البيان

تقدم نادي الفجيرة بشكوى رسمية ضد حكام مباراة فريقه مع نادي الوصل، وذلك بعد المستوى المزري والكارثي للتحكيم الذي شهدته المباراة، بحسب ما ورد في بيان النادي، حيث تسبب ذلك في تعادل نادي الفجيرة بعد أن كان فائزا في المباراة حتى الدقيقة 93، حيث تغاضي حكم المباراة عن احتساب ضربة جزاء صحيحة للفجيرة، وقام باحتساب ضربة جزاء غير صحيحة لفريق الوصل، ليتعادل على أثرها ويحرم فريق الفجيرة من الفوز.

وأوضح "الفجيرة" في بيانه أنها ليست المباراة الأولى التي يتعرض فيها الفريق لظلم تحكيمي فادح، حيث تعرض الفريق لظلم تحكيمي في أكثر من مباراة، وذلك بشهادة جميع خبراء التحكيم، والذي أدى إلى فقدان الفوز في العديد من المباريات هذا الموسم، وهو ما رسخ قناعة لدى إدارة وجماهير نادي الفجيرة بأن هناك من لا يريد استمرار الفريق بدوري المحترفين، وعليه فإن نادي الفجيرة لن يتنازل عن حقوقه التي تم إهدارها، ولن يقبل بتكرار مثل هذا المستوى التحكيمي بمبارياته المقبلة.

وحمّل نادي الفجيرة، في بيانه، رابطة المحترفين الإماراتية مسؤولية إهدار مجهودات نادي الفجيرة، وذلك لعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة لإصلاح منظومة التحكيم بالرغم من المطالبات السابقة، وعدد من الأندية بضرورة التصدي لهذا المستوى المتدني والهزيل للتحكيم، والذي يتسبب في ضياع مجهود وأموال الأندية المشاركة بالمسابقات.

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