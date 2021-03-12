لجنة الكرة النسائية تنسق مع «فيفا» في 6 مشاريع

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكدت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم النسائية أنه سيتم التواصل والتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من خلال 6 مشاريع متعلقة بتطوير كرة القدم النسائية ، وأكدت أن استراتيجية عمل اللجنة تحتاج للتجديد لتتماشى مع الخطة الجديدة لاتحاد الكرة.

وعقدت لجنة كرة القدم النسائية اجتماعها الأول في مقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة أمل بوشلاخ وبحضور عائشة القمزي نائب رئيس اللجنة، وشيخة الزعابي، وغالية المازمي وعبير الخاجة، أعضاء اللجنة، وعبدالرزاق الكعبي مقرراً.

ورحبت أمل بوشلاخ بأعضاء اللجنة متمنيةً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم، وتحقيق الأهداف في تطوير نشاط كرة القدم النسائية بالإمارات، وحرصت على التعريف بكل عضو ومجال عمله في الرياضة الإماراتية.

وقالت : إن اللجنة بتشكيلها الجديد تضم أعضاء من العناصر المواطنة ذات الخبرات الواسعة في المجال الرياضي، وسيتم خلال الاجتماع القادم توزيع المهام على الأعضاء.

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