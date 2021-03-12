3 مباريات تدشن الجولة 16 من دوري الهواة

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

تدخل مباريات دوري الدرجة الأولى مراحلها الحاسمة بدءاً من مواجهات الجولة 16 التي تنطلق اليوم في الخامسة و35 دقيقة مساءً، بثلاثة لقاءات مهمة تجمع دبا الحصن الرابع بضيفه العربي «الثامن»، ويرحل دبا الفجيرة «النواخذة» لملعب التعاون في رأس الخيمة، ويستقبل مصفوت فريق الذيد الذي يدربه وليد عبيد في أول اختبار له مع فريقه الجديد.

الحصن يلاقي العربي والذيد يبدأ مرحلة «عبيد» أمام مصفوت وغداً تقام مباراة «قمة» تجمع الإمارات المتصدر ووصيفه العروبة على ملعب الصقور ويرحل البطائح الثالث إلى ملعب مسافي من أجل العودة بالنقاط وسيكون الحمرية في الراحة الأسبوعية.

الخطأ ممنوع

لن تكون مهمة دبا الحصن سهلة وهو يستقبل فريق العربي «قاهر» الكبار في مباراة سيكون الخطأ فيها ممنوعاً على اللاعبين، ويتطلع صاحب الأرض إلى تعزيز حظوظه للحاق بركب المراكز الأولى، ويمتلك الحصن حالياً 23 نقطة في المركز الرابع، فيما يمتلك العربي «الثامن» 17 نقطة.

خيار الفوز

وفي بقية مباريات اليوم لن يكون أمام دبا الفجيرة خياراً غير الفوز على التعاون على ملعب الأخير، وتعرض النواخذة لعدة هزائم أحبطت جهود الفريق لكن فرصة الفريق في اللحاق بركب المقدمة تبدو صعبة ولكنها ليست مستحيلة إذا قدر للفريق الذي يمتلك 19 نقطة تحقيق الانتصار في الجولات السبع المتبقية من عمر المسابقة مع هزيمة منافسيه بالتأكيد فحينها ستتضاعف آمال النواخذة بالعودة من جديد لدوري الأضواء.

تحسين مراكز

ويسعى مصفوت والذيد لتحسين مركزيهما في المسابقة وذلك عندما يلتقيان اليوم بمصفوت وستكون هذه المباراة هي الأولى للمدرب وليد عبيد الذي تولى تدريب الذيد خلفاً لمحمد العجماني ويتطلع عبيد إلى إعادة البريق من جديد للذيد الذي فشل في تحقيق أي فوز هذا الموسم بعد مرور 15 جولة على المسابقة.

وتتجه أنظار الهواة غداً نحو قمة مباريات هذه الجولة والتي تجمع الإمارات بالعروبة في لقاء مرتقب وبمثابة «تكسير عظم» للفريقين ويحتل الصقور قمة الترتيب برصيد 29 نقطة فيما لوصيفه العروبة 27 نقطة وحقق الإمارات الفوز ذهاباً بثنائية نظيفة، ولذلك تفوح من خلال مباراة اليوم رائحة «الثأر» ورد الاعتبار للعروبة الذي حقق الفوز في الجولة الماضية على الحمرية فيما وقع الإمارات في فخ التعادل أمام العربي.

إحباط المفاجأة

وفي مباراة أخرى غداً يسعى البطائح إلى إحباط مفاجآت مضيفه مسافي في مواجهة بنكهة تدريب محلية تجمع الدكتور عبد الله مسفر مدرب البطائح بمواطنه محمد الخديم مدرب مسافي، ويسعى البطائح إلى تقليص الفارق بينه وبين العروبة الوصيف، فيما يتطلع صاحب الأرض إلى تعزيز فوزه الذي حققه على الذيد قبل أسبوع.

مباريات اليوم

مصفوت × الذيد 17:35

التعاون × دبا الفجيرة 17:35

دبا الحصن × العربي 17:35

مباريات الغد

الإمارات × العروبة 17:35

مسافي × البطائح 17:35

ترتيب الهدافين

اللاعب الفريق عدد الأهداف

نوانيري العروبة 12

داسيلفا الإمارات 12

المربوعي الحصن 8

فانيفا الحمرية 7

واندرسون البطائح 7

جاسم النقبي البطائح 6

برونو دبا 6

ترتيب الفرق

المركز الفريق النقاط

1 الإمارات 29

2 العروبة 27

3 البطائح 25

4 دبا الحصن 23

5 دبا الفجيرة 19

6 الحمرية 18

7 التعاون 17

8 العربي 17

9 مسافي 15

10 مصفوت 13

11 الذيد 2

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