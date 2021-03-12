بني ياس والنصر.. قمة «النار»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، دبي - عدنان الغربي

سيكون ملعب بني ياس بالشامخة «ملعب النار» مسرحاً لمواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف بني ياس نظيره النصر، في السادسة إلا ربع مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري الخليج العربي، في صراع المقدمة والمنافسة على لقب دوري الخليج العربي.



بني ياس الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 39 نقطة يسعى لاستكمال مسلسل انتصاراته وعروضه القوية ومواصلة الضغط على المتصدر الجزيرة في محاولة لخطف الصدارة، فيما يأمل النصر الذي يحتل المركز الرابع بـ 36 نقطة تقليص الفارق والدخول منافساً قوياً على اللقب.



وتعد المباراة واحدة من أهم مباريات الفريقين هذا الموسم في الدوري وستحدد نتيجتها بشكل كبير شكل المنافسة، وإضفاء مزيد من الإثارة على الدوري، مما ينبئ بمواجهة قوية ومثيرة في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز.



ويدخل بني ياس المباراة متسلحاً بمعنويات عالية بعد النتائج الإيجابية منذ بداية الموسم، وحالة استقرار فني وإداري، ورغم غياب بعض العناصر المتمثلة في الظهير الأيمن خميس صالح إسماعيل للإيقاف، وخالد العطاس للإصابة، إلا أن الجهاز الفني نجح في التعامل مع الغيابات من قبل، وجهز البدلاء الأنسب لتعويض الغائبين، ويرغب كذلك في تعويض هزيمته أمام النصر في الدور الأول.



وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس: إن المباراة مهمة للفريقين خاصة وأنهما من فرق المقدمة، وسنسعى للفوز والاستمرار بنفس الثقة لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، مشيراً إلى ضرورة أن يثق الفريق بنفسه وعدم النظر لجدول الترتيب.



وامتدح إيسايلا النصر قائلاً:«النصر يمر بفترة جيدة وبني ياس كذلك، وأتوقع مباراة قوية وصعبة على الفريقين».



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