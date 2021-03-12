كلباء والظفرة.. مداواة الجراح

المصدر: كلباء - محمد فضل، الظفرة - أحمد عيسى

يتطلع كلباء وضيفه الظفرة إلى مداواة جراح الهزيمة الماضية وذلك عندما يلتقي الفريقان اليوم في الخامسة و45 دقيقة مساءً ضمن الجولة 20 من دوري الخليج العربي.



وكان نمور كلباء خسر مباراته قبل أيام أمام بني ياس بثنائية فيما تجرع فارس الغربية هزيمة قاسية أمام خورفكان بخماسية، ولذلك يبحث مدربا الفريقين عن استعادة التوازن من جديد إلى جانب إعادة البسمة للجماهير.



وسيفتقد مدرب كلباء الأورغوياني خورخي داسيلفا لجهود مدافعه محمد سبيل المعاقب بالبطاقة الحمراء أمام السماوي، وفيما عدا ذلك فتشكيلة المدرب على أهبة الاستعداد للإبقاء على النقاط الثلاث بملعب النمور.



ويحتل كلباء المركز التاسع برصيد 26 وأمن الفريق بقاءه رسمياً مع كبار الدوري للموسم الثالث توالياً ولذا فإن لاعبي النمور سيخوضون اللقاء بأريحية وبعيداً عن ضغوط البقاء والهبوط.



خطورة



وحذر داسيلفا مدرب فريق كلباء من أن الظفرة سيأتي إلى كلباء بهزيمة قاسية تلقاها قبل أيام من خورفكان، لكن ذلك لا يقلل من خطورة الفريق، الذي يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، ودائماً ما يسبب متاعب لكافة أندية المحترفين، وأن الخسارة الأخيرة لا تعني ضعف الظفرة، وإنما هناك فترة تراجع تمر على أي فريق، وذلك جراء الضغط المتواصل للمباريات، إلى جانب غيابات اللاعبين لأسباب مختلفة.



تغيير



وقال داسيلفا: أتوقع أن يغير الظفرة في طريقة لعبه بعد خسارة ملعب خورفكان، ولذا، علينا التحسب لمجمل «السيناريوهات»، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وكشف عن اتجاهه لتغيير طريقة اللعب أمام الفريق الزائر، بعكس الخطة التي كنا نلعب بها دائماً.



وفي ما يتعلق بفريقه، أشار المدرب إلى أنه أعد النمور جيداً للمباراة، وهدفنا بالتأكيد تعويض خسارتنا لنقاط مباراة السماوي قبل أيام، كما أن الفريق يسعى للذهاب بعيداً في سلم الترتيب، ولذلك سنضع الفوز نصب أعيننا، من أجل نيل العلامة الكاملة، متسلحين بحماس اللاعبين، على الرغم من تراجع الأداء، مقارنة بمباريات مرحلة الذهاب، والتي أبلينا فيها بلاءً حسناً.



تحضيرات جيدة



وقال منصور البلوشي لاعب كلباء، إن تحضيراتهم جيدة للمباراة، والفريق حصل على أيام كافية للاستشفاء والتعافي، وذلك عقب هزيمة السماوي، وقال خلال الفترة السابقة، كنا نعاني من ضغط المباريات، وسيكون هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في الدوري.



وأشار إلى أن الطموحات هذا الموسم، تتجاوز مرحلة البقاء إلى الوصول لمركز متقدم في جدول الترتيب، مع نهاية المسابقة.



الصف الثاني



وأكد محمد قويض مدرب الظفرة أنه سيدفع ببعض عناصر الصف الثاني في لقاء اليوم لوجود نقص كبير في صفوف فريقه يتمثل في غياب 6 عناصر من لاعبي التشكيلة الأساسية لإصابة إبراهيم سعيد ومسلم فايز وانضمام الرباعي سلطان الغافري وسهيل المنصوري وخالد بطي وخالد السناني إلى الخدمة الوطنية.

وأضاف: بالتأكيد هذا نقص كبير ومؤثر وقد عانينا منه في العديد من المباريات السابقة وحتى آخر جولة أمام خورفكان لكن لا بد أن نتعامل مع الواقع وأن نعمل على الخروج بنتيجة إيجابية وأعتقد أن مباراة اليوم تمثل فرصة جيدة للاعبين الذين لم ينالوا فرصة المشاركة لإثبات وجودهم بتقديم مستوى جيد والمحافظة على مشاركتهم في التشكيلة.



وأثنى قويض على اتحاد كلباء، ذاكراً أنه يضم عناصر متميزة ويعتبره من الفرق المتطورة في الدوري، وأضاف: قوة كلباء تجعلنا مقبلين على مباراة صعبة يجب أن نبتعد فيها عن الأخطاء وأن نعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة عن طريق الهجمات المرتدة التي ستكون سلاحنا في اللقاء مع التنظيم الدفاعي الجيد لمسح الصورة التي ظهرنا بها أمام خورفكان والعودة من جديد إلى النتائج الإيجابية.

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