كايزر: الشوط الثاني مشكلة الجزيرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة بنادي الجزيرة، أنه كان يدرك مدى صعوبة مواجهة «الإعصار» قبل المجيء إلى حتا بغض النظر عن المركز المتأخر لأصحاب الأرض في نهاية جدول الترتيب، حيث قدم المنافس مستوى مميزاً في المواجهات الأخيرة أمام النصر وشباب الأهلي مما أعطى مؤشراً واضحاً بأن مباراة اليوم ستكون صعبة، واعترف كايزر بتراجع أداء فريقه في الشوط الثاني بشكل ملحوظ وتعتبر هذه نقطة سلبية ومشكلة في الفترة الماضية، والفريق مطالب بتصحيح الصورة في المباريات المقبلة.

مشيراً إلى أن الجزيرة استهل اللقاء بصورة جيدة وكانت هناك بعض الفرص لكن لم يحالفهم التوفيق ولو كانوا قد نجحوا في تسجيل هدفين أو ثلاثة أهداف في المباراة لتغير المشهد لكنهم سجلوا هدفاً واحداً فقط من ركلة جزاء.

وأكد أن أسلوب اللعب القائم على الاستحواذ والبحث الدائم عن صناعة الفرص أمام فرق تعتمد على الدفاع والهجمات المرتدة هو أسلوب قد يجعل المهمة صعبة على اللاعبين لفرض سيطرتهم المطلقة بصورة دائمة في كل الجولات.

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