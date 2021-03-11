الوصل يعود بنقطة غالية من الفجيرة في مباراة البطاقات الحمراء

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - تصوير - زيشان أحمد

خطف الوصل نقطة غالية من معقل ذئاب الفجيرة بعد أن ادرك له البرازيلي فابيو ليما التعادل بهدف في الوقت بدل الضائع 90+4 عبر ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة احمد درويش بعد العودة لتقنية الفيديو ليحتج لاعبو الفجيرة على قرار الحكم الذي قام بطرد اللاعب البديل في صفوف الفجيرة علي عيد.

وكان التونسي فراس بالعربي قد تقدم للفجيرة في الدقيقة 39 من عمر المباراة التي لم يرتقي شوطها الأول للمستوى المنتظر بعد أن تلاشت الفرص الحقيقية أمام مرمى الفريقين وبدأ لافتاً ظهور لاعبو الوصل بأداء باهت ومتراجع على غير العادة كما أن دفاع الذئاب فرض رقابة صارمة على ابرز مهاجمي الوصل بقيادة فيغريدو الذي اختفى تماماً في المشهد الأول .

وكان حكم المباراة قد اشهر بالبطاقة الحمراء لمدافع الوصل نيريس في الدقيقة 68 بعد اعتراضه لطريق البديل علي عيد وهو الخطأ الذي كاد ان يستغله الفجيرة لمصلحته لكن كرة بالعربي الثابتة لم تجد من يوقفها سوى عارضة الوصل التي حرمت الفجيرة من الهدف الثاني .

وبانتهاء المباراة على وقع التعادل يصل الوصل برصيده الى 20 نقطة والفجيرة الى 11 ولاتزال وضعيته صعبة في المركز13 .

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