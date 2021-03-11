"خماسية" للشارقة و"سوبر هاتريك" لكورنادو

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم - تصوير - غلام كاركر

استعاد الشارقة ذاكرة الانتصارات بفوز كاسح على ضيفه خورفكان في المباراة التي جرت بإستاد الشارقة ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي، ليصل الشارقة للنقطة 40 وبقي خورفكان في 18 نقطة، ويدين الشارقة بالفضل لنجمه ايغور كورنادو الذي سجل 4 أهداف لوحده "سوبر هاتريك" فيما تبرع دفاع خورفكان بتسجيل هدف بالخطأ في مرماه، وحسم الشارقة المباراة مبكراً بتقدمه برباعية دون رد في الشوط الأول.

جاءت المباراة مثيرة من بدايتها بفضل المبادرة الهجومية المبكرة لفريق الشارقة الذي نجح في تسجيل هدف السبق بعد مرور 6 دقائق فقط من مخالفة خارج الصندوق نفذها بذكاء ايغور كورنادو بتسديدة في مقص المرمى على يمين الحارس أحمد ديدا، وجاء الرد قوياً من خورفكان بعد هذا الهدف حيث قاد هجمات مكثفة نتج عنها 3 فرص لكل من باولينو وإسماعيل الحمادي ولكنها ضاعت بفضل تألق الحارس عادل الحوسني وخط الدفاع بقيادة شاهين عبد الرحمن.

وفي الوقت الذي ظل فيه خورفكان ساعياً لتعديل النتيجة، عاد كورنادو للتسجيل مرة ثانية في الدقيقة 18 لتتحول السيطرة بعد هذا الهدف للشارقة مع ارتباك واضح في دفاع خورفكان نتج عنه هدف ثالث في الدقيقة 35 سجله بالخطأ في مرماه المدافع وليد سراج من عكسية لسيف راشد، واستمرت السيطرة لصالح الشارقة حتى جاءت الدقيقة 41 لتعلن عن ركلة جزاء بعد مراجعة الحكم الدولي عمار الجنيبي لتقنية "الفار" نتيجة لمخالفة ارتكبها عبد الله الرفاعي مع ويلتون سواريز، نفذها ايغور كورنادو مسجلاً هدفه الشخصي الثالث "هاتريك" والرابع لفريقه لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة 4-0.

الشوط الثاني جاء مختلفاً، وضح فيه اطمئنان الشارقة للنتيجة بينما كان خورفكان أكثر جدية في الوصول للمرمى لتحسين النتيجة، وبعد عدة محاولات استطاع رامون لوبيز تقليص الفارق في الدقيقة 72 بمجهود فردي رائع وكاد الخور أن يضيف الهدف الثاني بعد 3 دقائق عندما احتسب الحكم عمار الجنيبي ركلة جزاء ولكن تم إلغاء القرار بعد التشاور مع حكم "الفار"، وبعدها نشط الشارقة في الناحية الهجومية بفضل انطلاقات كايو لوكاس وأثمر ذلك عن هدف رابع لكورنادو وخامس للشارقة في الدقيقة 83 لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 5-1.

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