الجزيرة يعزز صدارته بفوز صعب على حتا

المصدر: حتا - علي الظاهري - تصوير - زيشان أحمد

عزز فريق الجزيرة صدارته لدوري الخليج العربي بعد أن حقق فوزاً صعباً على حساب مضيفه حتا بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت على استاد حمدان بن راشد مساء اليوم لحساب الجولة 20، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 44 نقطة مواصلة تغريده في القمة، بينما تجمد رصيد «الإعصار» عند النقطة الثامنة ليراوح مكانه في المركز الأخير، جاء هدف الجزيرة بأقدام علي مبخوت في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

سيطر الجزيرة على الشوط الأول وهدد مرمى حتا أكثر من مرة، لكن غابت اللمسة الأخيرة في بعض الفرص، كما عاند الضيوف الحظ والقائم في مشاهد أخرى أبرزها تسديدة علي مبخوت من داخل منطقة الجزاء، ونجح «فخر أبوظبي» في إنهاء صمت الشباك بعد أن سجل علي مبخوت هدفه رقم 164 عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة يحيى الملا بعد تعرض براندلي كواس لعرقلة من المدافع درويش محمد داخل المنطقة. وحاول حتا إدراك التعادل بعد الوصول إلى مرمى علي خصيف وتهديده من تسديدة لعبدالله كاظم التي علت العارضة.

ونشط أصحاب الأرض في الشوط الثاني وحاولوا إعادة المباراة إلى نقطة البداية عبر هجمات مرتدة، أبرزها انفراد الحسين صالح أمام مرمى الجزيرة ليتدخل خلفان مبارك وينقذ الموقف بعد قطع الكرة وتحويلها إلى ضربة ركنية. وعاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو المساعد للتحقق من احتمالية وجود ضربة جزاء إثر عرقلة للاعبي حتا في الدقيقة 80، ليستأنف الحكم اللعب بعد التحقق من الحالة. وتألق الحارس محمد وليد بعد التصدي للعديد من الكرات الخطرة منها تسديدة كواس في الدقيقة 93 وتسديدة علي مبخوت في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

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