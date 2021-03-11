تعادل إيجابي بين عجمان وشباب الأهلي

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - تصوير - غلام كاركر

اكتفى عجمان وشباب الأهلي بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما 1-1 ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ليصل عجمان للنقطة 11 وشباب الأهلي إلى 34 نقطة، وجاءت المباراة مثيرة تقدم فيها عجمان في الشوط الأول بعد ركلة جزاء مهدرة من الضيوف الذين أدركوا التعادل في الشوط الثاني.

بدأت المباراة هادئة ومتكافئة طوال ربع الساعة الأولى، ثم بدأت المحاولات الهجومية وكانت المبادرة لشباب الأهلي عبر كارتابيا في الدقيقة 18 الذي سدد في المرمى بعد خروج حارس عجمان علي الحوسني ولكن المدافع محمد إسماعيل أنقذ فريقه من هدف محقق ثم فرصة ثانية لشباب الأهلي من تسديدة كارتابيا فوق المرمى وفرصة ثالثة من رأسية ايغور فوق المرمى وتصدى حارس عجمان علي الحوسني لتسديدة ماشريبوف "ق 35" ثم ضاعت فرصة جديدة لشباب الأهلي من عبد الله النقبي.

وشهدت الدقيقة 37 احتساب الحكم احمد سالم خلفان، ركلة جزاء لشباب الاهلي بعد عرقلة عبدالرحمن راكان لماشريبوف، سددها الأخير ونجح علي الحوسني في التصدي لها، ولم تمض دقيقة واحدة بعد اهدار الركلة حتى نجح عجمان في تسجيل هدف السبق في المباراة من هجمة مرتدة سريعة صنعها عصام سحتيت لـ بوبكر تراولي الذي سدد بذكاء من خارج الصندوق على يمين ماجد ناصر في الدقيقة 40 واجتهد شباب الأهلي في الوقت المتبقي للشوط الأول لتعديل النتيجة ولاحت له فرصة محققة في الدقيقة الأخيرة أهدرها كارتابيا لينهي الحكم أحمد سالم خلفان الشوط بتقدم عجمان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل شباب الأهلي محاولاته مبكراً لتعديل النتيجة فيما واصل الحارس علي الحوسني تألقه وتصدى لأول هجمات الشوط الثاني من تسديدة قوية لكارتابيا وانتظر شباب الأهلي حتى الدقيقة 52 لتعديل النتيجة عبر ماشريبوف بتسديدة في مقص المرمى، وساهم هدف التعادل في زيادة الاثارة وكثافة الهجمات خاصة من جانب الضيوف، فيما أجاد عجمان قيادة المرتدات بالتحول السريع عن طريق الأطراف، ولاحت فرصة جديدة لشباب الأهلي عبر البديل يحي الغساني ولكنه سدد جوار القائم على يمين الحارس علي الحوسني "ق 70"، وكاد عجمان أن يضيف الهدف الثاني برأسية للمدافع عبد الرحمن راكان ولكن الكرة أخطأت المرمى ثم فرصة أخرى لعجمان قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأهلي أنقذها ببراعة ماجد ناصر وفعل حارس عجمان علي الحوسني ذات الشيء بالتصدي لفرصة من ايغور لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

عجمان يخسر جارديل

تعرض محترف عجمان البرازيلي جارديل لإصابة قوية في التدريب الأخير لمباراة شباب الأهلي، ثبت بعد الفحوصات الطبية أمس انها إصابة في الرباط الصليبي، يترتب نهاية موسم اللاعب مع الفريق واستكمال عجمان للموسم بثلاثة محترفين أجانب فقط.

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