اعتماد إحصائيات اللاعبين لموسم 91-90

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قررت لجنة الإحصاء والتوثيق باتحاد الإمارات لكرة القدم رفع توصية لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم باعتماد تثبيت إحصائيات اللاعبين المترتبة عن مسابقة الدوري في موسم 90 - 91 الذي لم يستكمل.

جاء ذلك خلال اجتماعها الثاني أمس برئاسة محمد الجوكر وبمشاركة منصور عبدالله نائب رئيس اللجنة، وفرحان المرزوقي، وحسين المنصوري وسلطان آل علي أعضاء اللجنة، وسالم النقبي مقرراً.

وتشمل الإحصائيات عدد الأهداف المسجلة والبطاقات الصفراء والحمراء لحين توقف المسابقة لغايات الإحصاء فقط دون أن يترتب على ذلك أية آثار قانونية. وقال محمد الجوكر رئيس اللجنة إن القرار يأتي في إطار حرص اللجنة واتحاد كرة القدم على حفظ حقوق جميع اللاعبين والأرقام التي سجلوها لتبقى في سجلهم التاريخي.

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