4 مباريات تدشن الجولة 20 لـ«الدوري»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تنطلق اليوم الجولة الـ 20 من دوري الخليج العربي، بأربع مواجهات قوية، ففي اللقاء الأول يشهد استاد حمدان بن راشد بحتا عند الساعة السادسة إلا ربعاً مواجهة القمة والقاع بين حتا وضيفه الجزيرة، ويجمع الثاني على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، في السادسة إلا ربعاً من مساء اليوم، فريقي عجمان وضيفه شباب الأهلي، وفي ثالث اللقاءات يستقبل الفجيرة ضيفه الوصل عند الساعة الثامنة والربع مساء، وفي لقاء السهرة يلتقي الشارقة حامل اللقب منافسه خورفكان في الموعد ذاته.

في اللقاء الأول يتطلع حتا صاحب 8 نقاط، إلى تهديد صدارة الجزيرة صاحب الـ 41 نقطة، وأكد فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا أنه بعد الفوز الأخير على الفجيرة، أصبح حتا في حالة ذهنية أفضل وبدأ بالنهوض، وقد يظن البعض أن الوقت متأخر للعودة، ولكن هناك متسع من الوقت، في ظل تبقي 7 جولات قبل إسدال الستار على المسابقة.

من ناحيته، أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة جاهزية فريقه للقاء اليوم، وحرصه على تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، مشيراً إلى احترام المنافس، موضحاً أن فريقه يخوض كل مبارياته بروح قتالية، من أجل الفوز سواء كان يواجه خصماً ينافس على البقاء مثل حتا أو فريقاً يلعب للتتويج بالبطولة.

مواجهة

وفي ثاني اللقاءات، يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، لقاء عجمان صاحب الـ 10 نقط فقط، وضيفه شباب الأهلي صاحب 33 نقطة، في مواجهة تحمل طابع البحث عن مزيد من النقاط لـ«البرتقالي»، في حين، يتطلع الضيوف للإبقاء على حظوظهم في المنافسة على اللقب.

وأوضح أيمن الرمادي مدرب عجمان أن مواجهة شباب الأهلي مهمة لفريقه، من واقع موقفه في الجدول، مشيراً إلى أن المباراة صعبة بطبيعة الحال، والمنافس قوي، ويتطلب التعامل معه بمزيد من التركيز، والمباراة لن تكون سهلة على شباب الأهلي، حيث إن فريقه يمتلك الإرادة لتقديم مستوى جيد، والخروج بنتيجة إيجابية.

من ناحيته، أكد مهدي علي رغبة شباب الأهلي في مواصلة الانتصارات، بقوله: «نحن مطالبون بالاستمرار بالعمل والنتائج الإيجابية، رغم التعادل في المباراة السابقة أمام الجزيرة، لأننا نحتاج إلى المزيد من النقاط، لتعديل ترتيبنا في الدوري، وستكون مباراتنا وعجمان مهمة وصعبة، لأنها على أرض المنافس».

قلق

وفي المباراة الثالثة، يستقبل الفجيرة صاحب الـ 10 نقاط ضيفه الوصل صاحب الـ 29 نقطة، ويضع لاعبو الذئاب الفوز نصب أعينهم، لبث الاطمئنان وسط جماهيرهم، التي لا يزال ينتابها القلق حول قدرة الفريق هذا الموسم، في تجاوز الكبوة الحالية، لتأكيد بقائه مع كبار الدوري. وقال التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة، إن فريقه سيلعب أمام الوصل المتطور، ونتطلع لنتيجة إيجابية، تعيد البسمة إلى جماهير الذئاب من جديد، مشيراً إلى أن اللاعبين عازمون على القيام برد فعل إيجابي، وأتمنى أن نوفق في المباراة، ويخدمنا الحظ لاقتناص النقاط الثلاث.

من جانبه، لفت البرازيلي هيلمان مدرب الوصل إلى أن فريقه عازم على انتزاع نقاط المباراة، مبدياً احترامه الكبير للمنافس، باعتباره فريقاً جيداً، وأشار هيلمان إلى أن الوصل مستعد جيداً للمباراة، رغم معاناته من غياب عدد من لاعبيه لالتحاقهم بالخدمة الوطنية، مبدياً ثقته العالية بجميع لاعبيه.

امتحان

وفي اللقاء الأخير، ينتظر الشارقة حامل اللقب أصعب امتحان، عندما يستضيف منافسه خورفكان، ورغم فارق النقاط بين الفريقين، الشارقة «37 نقطة» وخورفكان «18 نقطة»، إلا أن مواجهات الفريقين ظلت متكافئة وتتسم بالندية، ويحاول الشارقة تصحيح أوضاعه، والعودة لطريق الانتصارات، ووضع حد لنزيف النقاط، الذي لازمه منذ الجولة 15، في حين يرحل خورفكان إلى ملعب الشارقة منتشياً بفوزه «الخماسي»، الذي حققه على الظفرة الجولة الماضية

جاهزية

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه خورفكان، والعمل على تصحيح أوضاعه وتغيير النتائج السلبية التي حدثت مؤخراً، موضحاً أن الفريق طوى صفحات المباريات السابقة، وانحصر تركيزه في الإعداد الذهني والبدني لمواجهة الجولة 20. من ناحيته قال البرازيلي كايو زاناردي: على لاعبينا ألا ينخدعوا بنتائج فريق الشارقة المتراجعة في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن ذلك التذبذب يجب ألا يثني نسور خورفكان عن تحقيق النتيجة المرجوة، وقال: دائماً ما تتسم مباريات خورفكان والشارقة بالإثارة والندية، وعلى اللاعبين استثمار النتيجة الإيجابية، التي تحققت قبل أيام على الظفرة بخماسية.

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