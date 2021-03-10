داسيلفا: أتوقع تغيير الظفرة لطريقة لعبه أمام كلباء

المصدر: كلباء – محمد فضل

حذر خورخي داسيلفا مدرب فريق كلباء، لاعبي النمور، من خطورة الظفرة، الذي سيواجهه يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة 20 من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن الظفرة سيأتي إلى كلباء بهزيمة قاسية، تلقاها قبل أيام من خورفكان، لكن ذلك لا يقلل من خطورة الفريق، الذي يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، ودائماً ما يسبب متاعب لكافة أندية المحترفين، وأن الخسارة الأخيرة لا تعني ضعف الظفرة، وإنما هناك فترة تراجع تمر على أي فريق، وذلك جراء الضغط المتواصل للمباريات، إلى جانب غيابات اللاعبين لأسباب مختلفة.

وقال أتوقع أن يغير الظفرة في طريقة لعبه بعد خسارة ملعب خورفكان، ولذا، علينا التحسب لمجمل «السيناريوهات»، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وكشف عن اتجاهه لتغيير طريقة اللعب أمام الفريق الزائر، بعكس الخطة التي كنا نلعب بها دائماً.

وفي ما يتعلق بفريقه، أشار المدرب إلى أنه أعد النمور جيداً للمباراة، وهدفنا بالتأكيد تعويض خسارتنا لنقاط مباراة السماوي قبل أيام، كما أن الفريق يسعى للذهاب بعيداً في سلم الترتيب، ولذلك سنضع الفوز نصب أعيننا، من أجل نيل العلامة الكاملة، متسلحين بحماس اللاعبين، على الرغم من تراجع الأداء، مقارنة بمباريات مرحلة الذهاب، والتي أبلينا فيها بلاءً حسناً.

وتابع: ربما انخفض الأداء الفردي لبعض اللاعبين، لكن بالمجمل، فالجميع يعمل بجدية، ولدينا دائماً عقلية الفوز.

غيابات

وأشار إلى أن الغائب الوحيد عن التشكيلة، سيكون اللاعب محمد سبيل، المعاقب بالطرد أمام بني ياس، وفي ما يتعلق بوضعية البرازيلي رومولو، فالأخير يمر بفترة استشفاء خلال الفترة الأخيرة، وسنرى خلال التدريبات، إذا كان جاهزاً للمشاركة أم لا.

ضغط المباريات

بدوره، قال منصور البلوشي لاعب كلباء، إن تحضيراتهم جيدة للمباراة، والفريق حصل على أيام كافية للاستشفاء والتعافي، وذلك عقب هزيمة السماوي، وقال خلال الفترة السابقة، كنا نعاني من ضغط المباريات، وسيكون هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في الدوري.

وأشار إلى أن الطموحات هذا الموسم، تتجاوز مرحلة البقاء إلى الوصول لمركز متقدم في جدول الترتيب، مع نهاية المسابقة.

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