رازوفيتش: الوحدة يحتاج لانتصار والكلاسيكو أمام العين مختلف

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، على أهمية مواجهة العين، في الكلاسيكو الذي يجمع الفريقين، مساء بعد غد الجمعة، باستاد آل نهيان، ضمن الجولة الـ 20 من دوري الخليج العربي.

وقال رازوفيتش إن المباراة تختلف عن بقية مباريات البطولة، وأعلم قيمة ونوعية هذه المباراة جيداً، ما يفرض علينا التركيز الشديد، وتقديم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز.

وأضاف: «بالطبع نحترم العين، وهي مباراة خاصة، بغض النظر عن موقف الفريقين في الدوري، وأؤمن بقدراتنا وقدرات لاعبي الفريق، فالوحدة يحتاج إلى انتصار يعيده إلى المسار الصحيح، ونحن نقاتل في كل مباراة من أجل ذلك».

وشدد على أن الأهم في المرحلة الحالية، تجنب تكرار الأخطاء، مشيراً إلى أن الأخطاء تحدث وواردة في كرة القدم، خاصة إذا كنت تمتلك لاعبين شباب، وكمدرب، لا مشكلة في وقوع لاعب في خطأ، ولكن المهم عدم تكراره، لذلك، نعمل على تفادي تلك الأخطاء وتطوير الفريق.

وكشف رازوفيتش عن غياب المدافع فارس جمعة عن الكلاسيكو، لتراكم الإنذارات، ويتواصل غياب خميس إسماعيل للإصابة، فيما بقية العناصر جاهزة للمباراة.

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