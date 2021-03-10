4 أندية تطالها عقوبات «الانضباط»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

فرضت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة عقوبات مالية على 4 أندية بسبب مخالفة البروتوكول، وذلك في اجتماع اللجنة أمس عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي.

وقررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار لجورجي ايشيفريتو مدرب اتحاد كلباء بالإضافة لغرامة مالية قدرها ألف درهم لمخالفته أنظمة الجودة والسلامة في المباراة، بالإضافة لغرامة مالية على نادي النصر قدرها 20 ألف درهم نتيجة مخالفة بروتوكول المباريات، وتبادل القمصان ومثلها على نادي الشارقة. وفرضت اللجنة أيضاً غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على نادي العين لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات.

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