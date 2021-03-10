النقطة 20 بوابة البقاء في «المحترفين»

المصدر: دبي- العوضي النمر

بنهاية الجولة 19 لدوري الخليج العربي، انحصر التنافس من أجل البقاء في دوري المحترفين بين ثلاثة فرق هي: عجمان (10 نقاط)، والفجيرة (10 نقاط)، وحتا (8 نقاط)، وأصبحت الجولات السبع المتبقية بمثابة مباريات كؤوس لتلك الفرق، من أجل حصد مزيد من النقاط لتأمين موقفها وضمان البقاء، وتعتبر النقطة 20 هي صمام الأمان وبوابة البقاء في عالم الاحتراف، وتواجه الفرق الثلاثة تحديات كبيرة تتمثل في مواجهة فرق الصدارة، وتعدد حالات الإصابة بين لاعبيها.

مواجهات قوية

وعلى الرغم من أن عجمان سيلعب 5 مباريات على ملعبه، إلا أنها مع الفرق المنافسة على القمة، وهي: شباب الأهلي والعين والجزيرة والشارقة والفجيرة، وسيلاقي الوصل وخورفكان خارج ملعبه، فيما سيلعب الفجيرة 3 مباريات فقط على ملعبه مع الوصل والنصر والوحدة، ويلعب 4 مباريات خارج ملعبه مع الجزيرة المتصدر وشباب الأهلي وخورفكان وعجمان، أما حتا فسوف يلعب على أرضه 4 مباريات مع الجزيرة والظفرة والشارقة وكلباء، ويلاقي خارج ملعبه كلاً من خورفكان وبني ياس والعين.

مباريات كؤوس

وعن أبرز تحديات المرحلة المقبلة وكيفية مواجهة الصعاب للنجاة من شبح الهبوط يقول فلاديمير فيرمزوفيتش مدرب حتا، بالفعل الموقف صعب، لأن لدينا مباريات قوية، ويهمني تقليل الفارق مع باقي المنافسين معنا في صراع النجاة، وأنا أعتبر كل المباريات المقبلة مثل نهائي الكؤوس، وعلينا القتال فيها بصرف النظر عن اسم المنافس، بعد أن أهدرنا فرصاً عديدة، خلال الفترة الماضية وخسرنا نقاط في الدقائق الأخيرة من زمن المباريات، ولديّ ثقة كبيرة في لاعبي الفريق أنهم على قدر التحدي المقبل.

جدول قاسٍ

ويصف أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان جدول الدوري بأنه صعب وقاس على الفرق الثلاثة المهددة، لأنها ستقابل الفرق المتنافسة على الصدارة، وقال: الموقف الآن رغم صعوبته إلا أنه في حاجة لجمع مزيد من النقاط لتأمين موقفنا، ويجب استغلال ميزة لعب 5 مباريات على أرضنا، من أجل حصد نقاط تؤمن بقاءنا في المسابقة، ونحتاج إلى مزيد من التركيز وتدارك أية أخطاء خلال المباريات، من أجل تحقيق أقصى استفادة من الجولات المقبلة.

عودة المصابين

قال نصيف البياوي المدير الفني لفريق الفجيرة: إن المباريات المتبقية لدوري الخليج العربي مهمة للغاية، وعلينا الاجتهاد من أجل حصد مزيد من النقاط، التي من شأنها تحقيق الطموح، وأضاف: ثقتي كبيرة في لاعبي الفريق بأنهم سيقاتلون خلال المباريات المقبلة، وأنتظر منهم ردة فعل إيجابية تعكس الرغبة القوية في البقاء، وأشار إلى رغبته في اكتمال صفوف الفريق قريباً.

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