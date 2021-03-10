المحرزي: مسافي يتجه إلى تجديد عقد الخديم

المصدر: مسافي- محمد فضل

أكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي أن عودة الروح العالية للفريق أهم مكاسب مسافي عقب تحقيق فريقه الفوز على الذيد ضمن مسابقة دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن «الحصان الأسود» استعاد النغمة وعادت للفريق الروح التي غابت لعدد من الجولات الماضية، فضلاً عن الأداء الجيد الذي قدمه الفريق ككل أمام الذيد والتي استطعنا الفوز عليه في عقر داره بنتيجة 2 - 1.

الفكر التدريبي

وأشاد المحرزي بالفكر التدريبي للمدرب الخلوق محمد الخديم الذي يعتبر التعاقد معه مكسباً للفريق، لافتاً إلى أن النية تتجه لاستمراريته في الموسم المقبل الذي سيكون الاستعداد له بشكل مبكر، وملمحاً إلى أن الفريق وعلى الرغم من الإمكانات المتواضعة إلا إننا نستطيع تسيير الأمور عبر الدعم الشهري الذي يأتينا من قبل اتحاد الكرة والمخصص لبعض الأندية من بينها نادي مسافي.

ترشيحات

وحول ترشيحه لهوية الصاعدين لدوري الخليج العربي مع نهاية الموسم الكروي الحالي 2020 - 2021 قال المحرزي: من الصعب التكهن بهوية المتأهلين للأضواء في ظل المنافسة الشرسة حالياً بين أندية الإمارات والعروبة والبطائح ودبا الحصن، وهي الأندية الأربعة التي تمتلك حظوظاً أكبر في التواجد مع الكبار، وأتوقع أن تكون الجولات المقبلة على سطح صفيح ساخن، وأن تتسم بالإثارة والندية بين كافة الفرق مما تزيد هذه الوضعية دوري الهواة اشتعالاً ،أسوة بدوري الخليج العربي. كما أكد الانتهاء من تشييد حوض السباحة بالدعم الذاتي، إلى جانب التحضير لقاعة استثمارية تعود بالفوائد للنادي مستقبلاً. معرباً عن أمله في زوال جائحة «كورونا» وأن تعود الحياة إلى طبيعتها.

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