اجتماع تنسيقي بين الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا واتحاد غرب آسيا لكرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا الأحد اجتماعاً تنسيقياً مع اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف إرساء أسس ودعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات الفنية بين الطرفين.

حضر الاجتماع كل من الدكتور مصباح إبراهيم جعفر الأمين العام للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا جاسر النويران رئيس اللجنة الفنية والمسابقات وتامر جودة السكرتير التنفيذي وشريف الحمادي المنسق الإعلامي للاتحاد، كما حضر من الجانب الآخر عطوفة خليل السالم الأمين العام مع اتحاد غرب آسيا لكرة القدم وعبير الرنتيسي مديرة المسابقات وفرح بدرانه وفرح شياب كما حضرت الأنسة مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية.

بدايةً توجه الدكتور مصباح جعفر الأمين العام لاتحاد غرب آسيا بالشكر إلى خليل السالم على دعوة غرب آسيا لكرة القدم لعقد هذا الاجتماع ولتعزيز الشراكة بين الإتحادين لتطوير رياضة كرة القدم لذوي الاعاقة وتذليل العقبات التي تواجه نشاط انطلاقها في منطقة غرب آسيا، وإبداء الاستعداد لتقديم مختلف أنواع الدعم الفني والتأهيلي لتطوير هذه الرياضة، والمساعدة في نشر اللعبة على مستوى منطقة دول غرب آسيا.

كما أكد على أن الاتحاد يهدف دائماً إلى بناء علاقات متميزة مع الاتحادات والهيئات والمؤسسات الرياضية كافة التي تسعى لتقديم أفضل ما لديها لتطوير الرياضة وارتقائها، لافتاً إلى أن رياضة المعاقين البارالمبية اليوم أصبحت من الرياضات التي لها بصمة واضحة من خلال إنجازات لاعبيها وابطالها التي فاقت كل التوقعات.

من جانبه نقل خليل السالم الى المجتمعين تحيات سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ، مؤكداً على أن الهدف من عقد هذا الاجتماع التشاوري هو تذليل العقبات كافة التى تواجة نشر رياضة كرة القدم البارالمبية فى المنطقة العربية من خلال تمكين الكوادر الفنية العاملة في رياضة كرة القدم في المنطقة عبر التعاون مع اتحاد غرب آسيا لتوفير محاضرين متخصصين في المجال البارالمبي لاقامة دورات تدريبية للكوادر الفنية في المنطقة، وتنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة الخاصة بهذه الرياضة المعنية بأصحاب الاعاقة الحركية والبصرية في إطار شراكة استراتيجية بين الجانبين، يتم بموجبها إرساء أسس التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال رياضة أصحاب الهمم، سعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات.

حيث اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بين الطرفين على مستوى رئيسي الاتحادين سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم والدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا وذلك في موعد يحدد لاحقاً بناء على الظروف التي تمر بها دول العالم بسبب انتشار فيروس كوفيد 19، يلي توقيع الاتفاقية مؤتمر صحفي بحضور وسائل الاعلام المختلفة للاعلان عن تلك الشراكة.

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