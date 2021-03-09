هيلمان: الوصل عازم على انتزاع نقاط الفجيرة

المصدر: دبي ـ علي شدهان

لفت البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه عازم على انتزاع نقاط مباراته أمام مضيفه الفجيرة الخميس ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي، مبدياً احترامه الكبير للمنافس باعتباره فريقاً جيداً.

غيابات الوصل

وأشار هيلمان إلى أن الوصل مستعد جيداً للمباراة، رغم معاناته من غياب عدد من لاعبيه لالتحاقهم بالخدمة الوطنية، مبدياً ثقته العالية بجميع لاعبيه.

اعتراف هيلمان

واعترف هيلمان بتأثير مشكلة إضاعة الفرص السانحة على حظوظ الوصل في الكثير من المباريات، متعهداً بالعمل الجاد على وضع الحلول الممكنة لمعالجة تلك المشكلة رغم ضيق الوقت بين جولة وأخرى في الدوري.

ليست سهلة

ونوه هيلمان إلى أن المباراة لن تكون سهلة أبداً، داعياً لاعبيه إلى الاستمرار بنفس المشوار المتصاعد في الأداء والنتائج من أجل تحسين مركز الوصل في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

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