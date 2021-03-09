كايزر: عقلية لاعبي الجزيرة واحدة أمام كل الفرق

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن عقلية لاعبيه في المباريات تكون واحدة، ولا تتغير باختلاف المنافس، وأن ذلك يجعل الفريق يخوض كل مبارياته بروح قتالية، من أجل الفوز سواء كان يواجه خصماً ينافس على البقاء مثل حتا، الذي يلتقيه بعد غد الخميس في الجولة 20 من الدوري، أو فريقاً يلعب للتتويج بالبطولة.

وقال كايزر خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة حتا: إن المباراة ستكون صعبة لأن الإعصار حقق فوزاً معنوياً مهماً في الجولة الماضية على الفجيرة، بجانب أنه سيقاتل من أجل الفوز في جميع مبارياته المقبلة حتى يضمن البقاء، وأضاف: أتوقع أن يلعب حتا بقوة مضاعفة أمامنا وأن يعمل بكل قوة للخروج بالنقاط الثلاث، لذلك يجب أن نلعب أمامه أيضاً بإصرار، الجيد في الأمر بالنسبة لي أن شخصية اللاعبين وعقليتهم تكون واحدة ودائماً ما يتمتعون بالدافع للانتصار، ويلعبون مع كل المنافسين باحترام بغض النظر عن ترتيبهم في جدول الترتيب.

وأشار المدرب الهولندي إلى اكتمال جاهزية لاعبيه للقاء، وأضاف: سندخل المباراة بكامل العناصر بعد استرداد جهود اللاعبين، الذين غابوا عن المباراة السابقة، علي خصيف والذي كان قد غاب للإصابة وخلفان مبارك وعبد الله رمضان للإيقاف، وهذا بالتأكيد يتيح لنا فرصة اختيار الأكثر جاهزية للمباراة من بين كل اللاعبين.

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