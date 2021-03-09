زاناردي: تراجع الشارقة يجب ألا يخدع النسور

المصدر: خورفكان – محمد فضل

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق كرة القدم بنادي خورفكان، جاهزية النسور لمباراة الشارقة ضمن الجولة 20 من دوري الخليج العربي التي تقام يوم الخميس المقبل بملعب الشارقة.

وتوقع المدرب مباراة صعبة على الفريقين، وقال: على لاعبينا ألا ينخدعوا بنتائج فريق الشارقة المتراجعة في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن ذلك التذبذب يجب ألا يثني نسور خورفكان عن تحقيق النتيجة المرجوة مع كامل احترامنا للفريق المضيف.

وقال زاناردي: دائماً ما تتسم مباريات خورفكان بالشارقة بالإثارة والندية، وعلى اللاعبين استثمار النتيجة الإيجابية التي تحققت قبل أيام على الظفرة بخماسية، وتابع: أمتلك لاعبين أقوياء ويستطيعون تغيير النتيجة في أية لحظة، مشيراً إلى أن عبور الظفرة بالخمسة منحهم مزيداً من المعنويات وأعاد الثقة من جديد للنسور، ونتطلع لإكمال المشوار والعودة بالنقاط الثلاث.

وقال المدرب: ركزت خلال الساعات الماضية على ضرورة استشفاء اللاعبين في ظل ضغط المباريات المتواصل، وفي اعتقادي بأن الفريق جاهز بشكل كبير للمباراة.

حوافز

بدوره قال الحارس أحمد ديدا إنه يتوقع مباراة قوية أمام الشارقة، لافتاً إلى أن نتيجة خورفكان الأخيرة ستكون حافزاً للاعبين من أجل تحقيق الانتصار، مضيفاً: يجب علينا الحذر أمام رفاق كورنادو، وبالعزيمة والإصرار نستطيع أن نواصل الأداء الجيد ونقدم مباراة كبيرة تكون امتداداً للقاء الظفرة الذي أقيم قبل يومين.

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