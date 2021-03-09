خالد بيومي وزبير بيه يحصلان على الإقامة الذهبية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

حصل محللا قناة أبوظبي الرياضية، خالد بيومي، وزبير بيه نجم الكرة التونسية السابق، على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لينضما إلى قائمة مطولة من نجوم الرياضة العربية والعالمية الحاصلين على الإقامة الذهبية في الدولة.

ووجه خالد بيومي في تصريح لـ "البيان الرياضي" الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما وجه الشكر إلى دولة الإمارات التي تفتح ذراعيها للجميع في مختلف المجالات، وتحتضن الكفاءات والمتميزين والمواهب، معرباً عن سعادته بالحصول على الإقامة الذهبية في الدولة.

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