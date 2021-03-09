نغمات «السامبا» و«التانغو» تطرب الساحل الشرقي

المصدر: خورفكان - محمد فضل

برع محترفو «السامبا» البرازيلية و«التانغو» الأرجنتيني في نثر نغمات إبداعهم الكروي تحديداً خلال المباريات التي أقيمت في الساحل الشرقي، بعد أن شهدت مباراتا خورفكان والظفرة من جهة وكلباء وضيفه السماوي تسجيل 8 أهداف بواقع 6 أهداف خلال مواجهة خورفكان والظفرة، التي انتهت بخسارة الأخير 1-5، وتألق البرازيليون الأربعة في صفوف خورفكان، وتمكنوا من تسجيل أربعة أهداف من 5.

وعلى بعد كيلومترات من ملعب خورفكان، أبدع ثنائي التانغو الأرجنتيني في صفوف بني ياس سواريز وخيمينيز وقادوا فريقهم إلى تحقيق الفوز على نمور كلباء بنتيجة 2-0، وكان اللاعبان بمثابة كلمة السر في تشكيلة المدرب الروماني دانيال إيسيالا.

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