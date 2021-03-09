مبخوت وكايزر وشمبيه الأفضل في فبراير

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

فاز علي مبخوت مهاجم الجزيرة، بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي لشهر فبراير، متفوقاً على كل من زميله الجنوب إفريقي تولاني سيريرو، والبرازيلي كارلوس إدواردو «شباب الأهلي»، وريان مينديز «النصر»، والبرازيلي جواو بيدرو «بني ياس»، ونال مارسيل كايزر مدرب الجزيرة جائزة أفضل مدرب، ونافسه عليها كل من مهدي علي، «شباب الأهلي»، والبرازيلي أودير هيلمان «الوصل»، وفاز أحمد شمبيه «النصر»، بجائزة أفضل حارس، متفوقاً على فهد الظنحاني «بني ياس» وعلي خصيف «الجزيرة».

وتقوم الرابطة بتسليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم في منافسات الجولة 20 من دوري الخليج العربي، التي تنطلق الخميس المقبل.

ويتم تنظيم الجوائز برعاية «اتصالات» ويُجرى اختيار قائمة المرشحين عن طريق الإحصائيات المقدمة من شركة «أوبتا» العالمية، المتخصصة في الإحصائيات الرياضية.

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